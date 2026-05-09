Làm việc vài ngày/tháng có phải đóng BHXH? 09/05/2026 07:08

(PLO)- Lao động làm không trọn thời gian vẫn có thể phải đóng BHXH bắt buộc nếu mức lương đạt ngưỡng theo quy định.

Người lao động được công ty ký hợp đồng lao động 3 tháng, tuy nhiên làm việc không trọn thời gian và thu nhập không ổn định (có tháng làm 5 ngày, 4 giờ/ngày; có tháng làm 10 ngày, 3 giờ/ngày, đơn giá mỗi giờ là 400.000 đồng/1 giờ).

Xin hỏi, trong trường hợp này người lao động có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hay không và mức đóng BHXH bắt buộc là bao nhiêu?

Bạn đọc Mai...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời:

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 quy định: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất, cụ thể:

Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ; Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ; Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Lao động làm việc không trọn thời gian nhưng có mức lương đạt ngưỡng theo quy định vẫn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh: minh họa: TRẦN MINH

Theo đó, thực hiện theo quy định trên, trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ từ đủ 01 tháng, thỏa thuận làm việc không trọn thời gian, trả lương theo giờ nếu tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ, cụ thể:

Bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là 2.340.000 đồng).