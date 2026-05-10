Đã nhận BHXH một lần, đi làm lại có phải đóng BHXH bắt buộc? 10/05/2026 09:00

(PLO)- Người đã nhận BHXH một lần nhưng tiếp tục làm việc theo hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên vẫn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo Luật BHXH 2024.

Tôi đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và đã nhận BHXH một lần trước khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực, sau đó tiếp tục đi làm có hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng. Trường hợp này, tôi có thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không?

Bạn đọc Phong...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 2 Luật BHXH năm 2024: “Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng”.

Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên” thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp của bạn đọc đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, đi làm và giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.