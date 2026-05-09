TP.HCM ra quân, đưa chính sách BHXH, BHYT đến từng khu phố 09/05/2026 17:12

(PLO)- Hàng loạt hoạt động tuyên truyền trực tiếp về BHXH, BHYT được triển khai tại khu dân cư nhằm lan tỏa chính sách an sinh đến người dân TP.HCM.

Ngày 9-5, tại trụ sở BHXH TP.HCM, BHXH TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026.

Lãnh đạo BHXH TP.HCM cùng các đơn vị tham gia lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026. Ảnh: TRÍ MINH

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh trọn đời”, lễ ra quân truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “BHXH, BHYT - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội”; “An sinh vững bền - Bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT”; “Lương hưu hằng tháng - Nguồn thu nhập ổn định khi về già”…

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TP.HCM tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân tại trụ sở BHXH TP.HCM. Ảnh: BHXH TP

Ngay sau lễ phát động, các BHXH cơ sở phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như: tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân nhằm đưa chính sách an sinh xã hội đến từng địa bàn, từng người dân một cách thiết thực, hiệu quả.

﻿ Các BHXH cơ sở đồng loạt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến người dân tại khu dân cư, chợ truyền thống và các địa điểm đông người trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: BHXH TP

Tại một điểm tuyên truyền ở khu dân cư phường Thủ Đức, chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương buôn bán nhỏ, cho biết trước đây chị chưa thực sự quan tâm đến BHXH tự nguyện vì cho rằng chỉ phù hợp với người có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ BHXH trực tiếp tư vấn về mức đóng, quyền lợi hưởng lương hưu và hỗ trợ từ Nhà nước, chị đã thay đổi suy nghĩ. “Tôi thấy tham gia BHXH tự nguyện là cách để mình chủ động lo cho tuổi già, sau này có khoản thu nhập ổn định và giảm bớt gánh nặng cho con cái”, chị Lan chia sẻ.

Cán bộ BHXH TP.HCM, BHXH cơ sở tư vấn trực tiếp cho người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: BHXH TP

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, tài xế công nghệ tại TP.HCM, cho rằng việc tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư giúp người lao động tự do dễ tiếp cận chính sách hơn. “Trước đây tôi nghĩ BHXH tự nguyện phải đóng mức cao nên còn e ngại. Được cán bộ giải thích cụ thể, tôi hiểu đây là chính sách rất thiết thực, giúp người lao động tự do như mình có thêm điểm tựa an sinh lâu dài”, anh Hùng nói.

Theo BHXH TP.HCM, mục tiêu của lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng khu phố của mỗi phường, xã, đặc khu; giúp người dân hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó chủ động tham gia để bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình.

Ảnh: BHXH TP

BHXH TP.HCM kỳ vọng sau lễ ra quân, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn TP.HCM sẽ phát triển thêm khoảng 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026.