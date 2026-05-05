Coi chừng lộ thông tin cá nhân từ trend tạo 'phiếu đăng ký thi THPT 2026' bằng AI 05/05/2026 18:56

(PLO)- Việc tạo “phiếu đăng ký thi THPT 2026” bằng AI mang tính giải trí, thu hút nhiều người tham gia nhưng cần thận trọng trước nguy cơ lộ thông tin.

Những ngày gần đây, mạng xã hội (MXH) lan truyền trend tạo “phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026” bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo ra một biểu mẫu trông khá giống với phiếu đăng ký thật, kèm theo thông tin cá nhân (tên họ, ngày tháng năm sinh, số căn cước) và chia sẻ lên mạng như một cách “bắt trend”.

Không khó để bắt gặp những bài đăng dạng này trên các nền tảng MXH. Nhiều người xem đây là thú vui, mang tính giải trí, thậm chí là cách ‘ôn lại ký ức mùa thi’.

Các ‘phiếu đăng ký thi THPT 2026’ tạo bằng AI tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng nếu chia sẻ tràn lan. Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản FB TM chia sẻ: “Thấy bạn bè làm nên mình cũng thử cho vui. Tạo xong nhìn cũng giống thật, đăng lên mạng ai cũng vào bình luận rôm rả".

Trong khi đó, HTTH (sinh viên năm 4) cho rằng: “Đây chỉ là một dạng nội dung giải trí, không có mục đích gì xấu. Miễn là mọi người hiểu đó là sản phẩm tạo bằng AI thì không có vấn đề gì lớn".

Bên cạnh sự hào hứng, một số người dùng lại bày tỏ sự thận trọng. Theo bạn Thanh Nhựt (TP.HCM), việc tạo ra những biểu mẫu giống giấy tờ chính thức có thể gây hiểu nhầm nếu không được kiểm soát.

“Thoạt nhìn rất dễ nhầm là phiếu thật. Nếu ai đó sử dụng vào mục đích không tốt thì hậu quả sẽ khó lường" - bạn Nhựt nói.

Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân, dù là giả lập, vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu bị khai thác hoặc sử dụng sai mục đích.

Ở góc độ khác, cũng có ý kiến đề xuất các nền tảng cần có cơ chế nhận diện hoặc cảnh báo đối với những nội dung được tạo bởi AI, đặc biệt là khi liên quan đến các loại giấy tờ nhạy cảm.

Trao đổi với PV, LS Nguyễn Duy Binh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng trào lưu này hiện chủ yếu mang tính chất nhất thời, phục vụ nhu cầu giải trí, chưa ghi nhận dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý, việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân trên các nền tảng số luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu sử dụng thông tin cá nhân thật, những dữ liệu này có thể bị thu thập, khai thác trái phép hoặc cắt ghép, từ đó phục vụ cho các mục đích xấu.

Luật sư Nguyễn Duy Binh, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Không loại trừ trường hợp các hình ảnh, thông tin được chia sẻ trong trào lưu sẽ bị cắt ghép, chỉnh sửa để tạo độ tin cậy cho các kịch bản lừa đảo, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Khi đó, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bị làm phiền mà còn có thể dẫn đến mất tiền, lộ thông tin cá nhân hoặc bị chiếm quyền sử dụng tài khoản.

“Người dùng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, kể cả trong các nội dung mang tính giải trí, đồng thời kiểm chứng kỹ các thông tin liên quan đến thi cử, tuyển sinh từ nguồn chính thống để tránh những hệ lụy không đáng có” - luật sư Nguyễn Duy Binh khuyến nghị.