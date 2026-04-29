Cử tri TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ không gian mạng 29/04/2026 16:29

(PLO)- Cử tri phường Thới An, TP.HCM kiến nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ không gian mạng, đặc biệt là hoạt động game online, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng quá mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và lao động...

Chiều 29-4, tại UBND phường Thới An (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 10 – đơn vị TP.HCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND phường Thới An, kết nối trực tuyến đến các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp.

Các cử tri tham gia hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 gồm: Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 – đơn vị TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Kỳ họp này đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực như: an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, hạ tầng giao thông, hộ tịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lý đất đai...

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ phường Thới An, cho rằng cần tăng cường giáo dục đạo đức trong nhà trường, từ học sinh đến sinh viên, trước thực trạng bạo lực học đường và sự xuống cấp về đạo đức ở một bộ phận giới trẻ. Theo cử tri, việc hình thành nhân cách cần được quan tâm đúng mức, bởi đây là nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ phường Thới An. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh đó, cử tri này kiến nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ không gian mạng, đặc biệt là hoạt động game online, nhằm hạn chế tình trạng sử dụng quá mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và lao động, đồng thời kéo giảm các hệ lụy xã hội phát sinh.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị siết chặt quy trình tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhất là ở bậc mầm non, bảo đảm đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở giữ trẻ không phép để phòng ngừa nguy cơ bạo hành, bảo vệ an toàn và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Cử tri Đoàn Văn Sử, ngụ phường Đông Hưng Thuận phản ánh, theo chủ trương, người từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc khiến người dân chưa tiếp cận đầy đủ quyền lợi.

Cử tri này cho rằng thủ tục còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều nơi, từ địa phương đến cấp thành phố, gây mất thời gian và tốn kém, nhất là với người cao tuổi. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng chính sách đã có nhưng chưa đến được với người dân.

Từ đó, cử tri Sử kiến nghị cơ quan chức năng cần rà soát, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm người từ 65 tuổi trở lên được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế thuận lợi, đúng quy định.

Đại diện UBND phường Thới An ghi nhận các ý kiến của cử tri. Theo đó, phường xác định việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó chính quyền địa phương giữ vai trò phối hợp.

Đại diện UBND phường Thới An trả lời những thắc mắc của cử tri. Ảnh: TRẦN MINH

Thời gian qua, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Công tác quản lý hoạt động trò chơi điện tử, internet cũng được tăng cường.

Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường và khu phố trong quản lý, giáo dục học sinh; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường phát triển lành mạnh.

Đối với kiến nghị liên quan đến giáo viên và cơ sở giáo dục, đại diện phường cho biết việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục. Tuy nhiên, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết xử lý các điểm giữ trẻ không phép, không đủ điều kiện, nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em.