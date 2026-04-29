Cử tri TP.HCM: Thực phẩm chưa an tâm, giá cả còn tăng nhanh, giảm chậm 29/04/2026 10:48

(PLO)- Cử tri TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như an toàn thực phẩm, giá cả, hạ tầng, chuyển đổi số, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách, nâng hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Sáng 29-4, tại UBND phường Bình Tân (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 10 – đơn vị TP.HCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND phường Bình Tân, kết nối trực tuyến đến các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa.

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phạm Văn Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực như: an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, hạ tầng giao thông, hộ tịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lý đất đai...

Một cử tri tại phường Tân Tạo chia sẻ, hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang khiến người dân lo ngại. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao kéo theo số lượng cơ sở cung cấp thực phẩm gia tăng, trong khi công tác kiểm soát chất lượng vẫn còn hạn chế.

Theo cử tri, dù hệ thống quy định, tiêu chuẩn pháp lý đã tương đối đầy đủ, nhưng việc thực thi chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng thực phẩm kém chất lượng vẫn len lỏi ra thị trường, thậm chí vào bếp ăn trường học.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với học sinh. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm vừa siết chặt quản lý, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Cử tri Ngọc Mai, ngụ phường Bình Hưng Hòa chia sẻ, thời gian qua Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp để bình ổn giá xăng dầu như giảm giá trực tiếp, điều chỉnh thuế, bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, giá xăng dầu vẫn ở mức cao, kéo theo giá nhiều mặt hàng tăng theo nhưng khi giá xăng giảm thì hàng hóa lại chậm điều chỉnh, gây thiệt thòi cho người dân.

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp kiểm soát chặt việc tình trạng giá hàng hóa tăng theo khi xăng tăng nhưng giảm chậm khi xăng giảm, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp.

Về hạ tầng, cử tri phản ánh tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra phức tạp, nhiều dự án giao thông chậm tiến độ. Bên cạnh đó, triều cường tiếp tục ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình, có giải pháp đồng bộ về quy hoạch và phát triển đô thị.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, chi phí khám chữa bệnh cao, gây khó khăn cho người dân. Cử tri đề xuất nâng cao chất lượng chuyên môn tại tuyến y tế cơ sở để người dân có thể tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả, giảm thủ tục rườm rà. Đồng thời, cần tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, nhất là trong quản lý cư trú, khai sinh, khai tử, nhằm tránh phát sinh bất cập trong thực tiễn.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao khi những nội dung phản ánh sát thực tiễn, tập trung vào vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, môi trường, an sinh xã hội.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Minh, ngụ phường Bình Tân cho rằng, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên trong thực tế, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Theo cử tri, nhiều thủ tục như công chứng, chứng thực, thanh toán điện tử đòi hỏi sử dụng ứng dụng, mã xác thực… gây trở ngại cho người lớn tuổi.

Cử tri kiến nghị đơn giản hóa quy trình trên môi trường số; duy trì song song hình thức trực tuyến và trực tiếp, đồng thời đa dạng phương thức thanh toán.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ tại cơ sở để người dân, nhất là người cao tuổi, dễ tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội thuộc Tổ đại biểu số 10 (đơn vị TP.HCM) đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, lãnh đạo phường đã tiếp thu, làm rõ ngay tại hội nghị. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ được đoàn ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.