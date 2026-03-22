Lãnh đạo VKSND TP.HCM trúng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 22/03/2026 13:57

Hôm qua (21-3), Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố Nghị quyết số 232 về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP.HCM, đã được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu chọn và chính thức trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Ở cấp địa phương, vào ngày 20-3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử Đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong danh sách này, ông Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, đã được cử tri tin tưởng bầu chọn và trúng cử HĐND Thành phố.

Ông Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Theo VKSND TP.HCM, việc ứng cử thành công của hai lãnh đạo đơn vị trong kỳ bầu cử lần này là điều kiện thuận lợi để ngành KSND Thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của Thành phố.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo ngành KSND trong các cơ quan dân cử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.