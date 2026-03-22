Danh sách những người làm công tác pháp luật, tư pháp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 22/03/2026 06:30

(PLO)- Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có hơn 40 người thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp luật ở Trung ương và các địa phương.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có nhiều người đại diện trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

Các đại biểu do Trung ương giới thiệu trúng cử như sau:

1. Ông Phan Chí Hiếu, sinh năm 1969, quê ở Cà Mau; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đại biểu đoàn Cà Mau.

2. Ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đại biểu đoàn Lâm Đồng.

3. Ông Nguyễn Huy Tiến, sinh năm 1968, quê Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; đại biểu đoàn Quảng Ninh.

4. Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966, quê ở Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP Cần Thơ.

5. Ông Nguyễn Duy Tiến, sinh năm 1978, quê Hưng Yên; Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Tây Ninh.

6. Trung tướng Phạm Công Nguyên, sinh năm 1975, quê TP Hải Phòng; Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an; đại biểu đoàn Thanh Hóa.

7. Ông Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Lâm Đồng.

8. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP Hà Nội.

9. Bà Mai Thị Phương Hoa, sinh năm 1971, quê Ninh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Ninh Bình.

10. Bà Trần Hồng Nguyên, sinh năm 1969, quê Thanh Hóa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Lâm Đồng.

11. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, sinh năm 1970, quê TP Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Gia Lai.

12. Ông Ngô Trung Thành, sinh năm 1975, quê Ninh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP Hải Phòng.

13. Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1977, quê Bắc Ninh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Thái Nguyên.

14. Bà Nguyễn Phương Thủy, sinh năm 1974, quê TP Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP Hà Nội.

15. Bà Trương Thị Diệu Thúy, sinh năm 1978, quê TP Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn Đồng Nai.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, sinh năm 1979, quê Phú Thọ; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP Hà Nội.

17. Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, sinh năm 1971, quê Thanh Hóa; Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (sĩ quan Công an nhân dân biệt phái); đại biểu đoàn Đắk Lắk.

18. Ông Đồng Ngọc Ba, sinh năm 1972, quê Bắc Ninh; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Gia Lai.

19. Ông Đỗ Đức Hiển, sinh năm 1977, quê Hưng Yên; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn TP.HCM.

20. Ông Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 1976, quê Nghệ An; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Nghệ An.

21. Ông Bùi Mạnh Khoa, sinh năm 1972, quê Thanh Hóa; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Thanh Hóa.

22. Ông Lê Thanh Hoàn, sinh năm 1976, quê TP Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Thanh Hóa.

23. Ông Nguyễn Công Long, sinh năm 1970, quê Phú Thọ; Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Đồng Nai.

24. Bà Trần Thị Kim Nhung, sinh năm 1973, quê TP Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh Quảng Ninh.

25. Ông Nguyễn Danh Tú, sinh năm 1981, quê ở Hà Nội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đại biểu đoàn tỉnh An Giang.

26. Trung tướng Dương Văn Thăng, sinh năm 1969, quê TP Hà Nội; Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; đại biểu đoàn TP.HCM.

Các đại biểu thuộc TP.HCM:

1. Ông Lê Văn Đông, sinh năm 1975, quê Thanh Hóa; Viện trưởng VKSND TP.HCM.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1974, quê Lâm Đồng; Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Ngoài ra còn có các ứng viên thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp luật tại các địa phương, gồm: Bà Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ; bà Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; bà Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long. Bà Hoàng Thị Thơ, Phó Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp; bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh; ông Phùng Đức Chính, Phó Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn; ông Tráng A Tếnh, Chánh án TAND khu vực 4 - Sơn La. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND TP Huế; ông Bùi Mạnh Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hoà; ông Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa và ông Lý Văn Huấn, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang...

