Thông qua danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 21/03/2026 16:20

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có), thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu trúng cử theo quy định.

Chiều 21-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ năm của Hội đồng để xem xét, cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng, tiến tới tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra ngày 31-3).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử ngày 15-3 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn.

Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Ông ghi nhận các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng, các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố, xã, các tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương.

Công tác nhân sự, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ Trung ương đến địa phương được triển khai bài bản, đồng bộ, chặt chẽ.

Điểm lại những thành công của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhắc lại bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa trước cử tri và nhân dân, đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có), thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử theo quy định.