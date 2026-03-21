Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 21/03/2026 18:33

(PLO)- Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại nhiều đơn vị bầu cử trên cả nước.

Chiều 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội; gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM, gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ, gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh, gồm các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và các xã: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Việt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiện Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Tại các thành phố khác cũng có các Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử. Cụ thể, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ, các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ, gồm các phường: Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và các xã: Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế, gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Đắk Lắk, gồm các phường: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An và các xã: Ea Ktur, Quảng Phú, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl, Ea M’Droh, Ea Wy, Ea Súp, Ia Lốp, Ea Rốk, Ia Rvê, Ea Bung.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai, gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hà Tĩnh, gồm các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và các xã: Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên, gồm các phường: Sơn Nam, Phố Hiến, Hồng Châu và các xã: Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Nghĩa Dân, Lương Bằng, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hoàng Hoa Thám, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Tân Hưng, Quang Hưng, Long Hưng, Ngự Thiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lạng Sơn, gồm các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Đông Kinh và các xã: Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn, Đồng Đăng, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Thống Nhất, Khuất Xá, Xuân Dương, Lợi Bác, Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc, Thái Bình.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tây Ninh, gồm các phường: Long An, Tân An, Khánh Hậu, Kiến Tường và các xã: Tân Hưng, Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng, Tuyên Bình, Thạnh Hóa, Nhơn Hòa Lập, Tân Tây, Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Ninh, Thạnh Phước, Bình Hiệp, Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Bình Hòa, Bình Thành, Mỹ An.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thái Nguyên, gồm các phường: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Quan Triều, Tích Lương, Gia Sàng, Quyết Thắng và các xã: Tân Cương, Đồng Hỷ, Quang Sơn, Văn Lăng, Trại Cau, Nam Hòa, Văn Hán, Võ Nhai, Dân Tiến, Tràng Xá, Nghinh Tường, Thần Sa, La Hiên, Sảng Mộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tuyên Quang, gồm các phường: Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã: Yên Phú, Phù Lưu, Bạch Xa, Vĩnh Tuy, Hùng An, Bắc Quang, Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Quang Bình, Yên Thành, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Trung Thịnh, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Pờ Ly Ngài, Bản Máy, Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Thông Nguyên, Tân Quang, Đồng Tâm, Bạch Ngọc, Linh Hồ, Thượng Sơn, Việt Lâm, Cao Bồ, Vị Xuyên, Phú Linh, Ngọc Đường, Thanh Thủy, Lao Chải, Tùng Bá, Thuận Hòa, Minh Tân.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Nghệ An, gồm các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng và các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

Với các ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh An Giang, gồm các phường: Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới và các xã: Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Bình Hòa, Cần Đăng, An Châu, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Long Điền, Mỹ Hòa Hưng, Hội An, Long Kiến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai, gồm các phường: Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái và các xã: Bảo Ái, Thác Bà, Yên Bình, Cảm Nhân, Yên Thành, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Việt Hồng.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng, gồm các phường: Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và các xã: Lạc Dương, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Gia Hiệp, Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, D’Ran, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập.