Những lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty lớn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới 21/03/2026 21:45

(PLO)- Trong 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có nhiều người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc các tập đoàn, công ty, ngân hàng..., trong đó doanh nhân trẻ nhất là ông Nguyễn Thế Duy, 32 tuổi.

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Thế Duy, sinh năm 1994, là một trong những gương mặt trẻ từ khối doanh nghiệp. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex – CTCP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Cũng tại TP.HCM còn có ông Tào Đức Thắng, sinh năm 1973, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, ở địa phương này còn có ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; ông Phạm Văn Thanh, sinh năm 1972, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thân, sinh năm 1955, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tại Hà Nội, khối doanh nghiệp có sự tham gia của ông Lê Hồng Hà, sinh năm 1972, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và ông Tô Huy Vũ, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank.

Danh sách đại biểu khối doanh nghiệp tại các địa phương khác cũng ghi nhận nhiều lãnh đạo chủ chốt. Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tiếp tục trúng cử.

Tại Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh là Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh -CTCP.

Tại Đồng Nai, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cũng có tên trong danh sách trúng cử khóa này. Đây cũng là lần đầu tiên bà Dương tham gia đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp và công ty ở các địa phương cũng tham gia nghị trường. Có thể kể đến như bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam; ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain; ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thanh Phương.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phú Hiệp.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ông Cao Sĩ Tuấn, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sự tham gia của các đại biểu là doanh nhân trong nhiệm kỳ này được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn thực tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế.

