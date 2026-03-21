4 Đại tướng và các tướng lĩnh Quân đội, Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 21/03/2026 21:11

(PLO)- Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, có bốn Đại tướng và nhiều tướng lĩnh quân đội, công an.

Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21-3, có các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc Quân đội và Công an. Dưới đây là danh sách chi tiết.

Các tướng lĩnh, sĩ quan xuất thân từ Quân đội

1. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

3. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

6. Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

7. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội.

8. Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại biểu đoàn TP Hà Nội.

9. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

10. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

11. Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

12. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

13. Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

14. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

15. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh quân khu 2.

16. Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

17. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

18. Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

19. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5.

20. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9.

21. Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

22. Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng.

Các tướng lĩnh, sĩ quan xuất thân từ Công an

1. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

4. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà.

5. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

6. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

7. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

8. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

9. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

10. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam.

11. Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

12. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

13. Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

14. Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an.

15. Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

16. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng.

17. Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.

18. Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

19. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra còn có các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

1. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái).

2. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

3. Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

4. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

5. Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

6. Thiếu tướng Võ Văn Hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

7. Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an (biệt phái), Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Mời bạn đọc theo dõi danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.