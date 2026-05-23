Ông Nguyễn Thanh Nghị dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 23/05/2026 14:39

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ngày 23-5, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đến dự.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đến dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Ảnh: TRINH PHẠM

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 diễn ra từ tháng 4-2026 đến tháng 8-2026 với các nội dung xuyên suốt hướng đến đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm.

Chiến dịch đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm, như: tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; trồng mới 8 triệu cây xanh; triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, Chiến dịch hướng đến việc hướng dẫn, kết nối ít nhất 1.000 tỉ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Các đơn vị sẽ tổ chức ít nhất 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên.

Một chỉ tiêu trọng tâm khác của Chiến dịch là đảm bảo 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất một chương trình tình nguyện an sinh xã hội. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết lựa chọn xã Ba Chúc, một vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc để làm điểm khởi đầu cho Chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam.

Đó là: sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đặc biệt tại các địa bàn biên giới. Qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với các nội dung xuyên suốt hướng đến đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm. Ảnh: TRINH PHẠM

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 không chỉ là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được, mà cần thể hiện bước chuyển về tư duy và phương thức tổ chức: từ trọng tâm về số lượng sang nâng cao chất lượng; từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững; từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận theo hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị” - ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, của khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đoàn trong việc đổi mới nội dung chiến dịch năm 2026. Cụ thể, chiến dịch tập trung vào các hoạt động hướng về vùng biên giới, vùng khó khăn. Phong trào triển khai các đội hình “Bình dân học vụ số” cùng các công trình phần việc thiết thực để chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: TRINH PHẠM

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” có ý nghĩa thiết thực. Qua đó thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Để Chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức. Theo đó, các hoạt động tình nguyện cần triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, các phong trào phải bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và nhu cầu của nhân dân, tránh hình thức dàn trải. Cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.