Kiểm điểm nữ văn thư 'quên' gửi hồ sơ, khiến 9 cán bộ lỡ cơ hội vào công chức 22/05/2026 17:26

Ngày 22-5, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã tổ chức họp phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một nữ văn thư phường.

Theo ông Kiên, nữ văn thư này bị phê bình, kiểm điểm vì có thiếu sót trong việc gửi văn bản đề nghị tiếp nhận các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức đến Sở Nội vụ.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Ông Kiên cho biết thêm, ngoài việc kiểm điểm văn thư, phường Buôn Ma Thuột cũng kiểm điểm một công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội vì chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến chậm trễ trong quá trình gửi văn bản, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chín cán bộ liên quan.

Vẫn lời ông Kiên, hiện Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có đợt sát hạch bổ sung để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột đã lập và gửi danh sách chín cán bộ hoạt động không chuyên trách “lỡ hẹn” kỳ sát hạch vừa rồi gửi Sở Nội vụ.

Cùng ngày 22-5, lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk, xác nhận đã gửi văn bản đến các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức, để tham gia kỳ sát hạch bổ sung.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương rà soát các vị trí việc làm còn thiếu, đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1-7-2025. Hồ sơ các địa phương phải gửi cả bản điện tử và hồ sơ giấy về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, đến nay nhiều địa phương đã hoàn tất việc lập danh sách cán bộ hoạt động không chuyên trách đề nghị tiếp nhận vào công chức. Trong đó, UBND phường Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện và nộp đầy đủ hồ sơ để phục vụ quá trình sát hạch đợt bổ sung này.

"Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch công chức, bổ sung, dự kiến sẽ hoàn tất trước 31-5 ", lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nói.

Gửi hồ sơ trễ nên không được chấp nhận

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, cuối năm 2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ có nhiều văn bản đề nghị UBND cấp xã đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Ngày 14-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026.

Ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Tuy nhiên, đến ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk mới nhận được tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm viên chức. Do nhận hồ sơ trễ, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk không chấp nhận nội dung tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo của bộ phận văn thư (thuộc Văn phòng HĐND và UBND phường Buôn Ma Thuột), ngày 16-4, bộ phận văn thư tiếp nhận tờ trình về việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách và trình lãnh đạo ký duyệt.

Lúc 10 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột ký tờ trình, chuyển lại cho văn thư. Lúc 15 giờ 25 cùng ngày, bộ phận văn thư tiếp nhận, xử lý tờ trình trên. Đến 16 giờ 13 phút ngày 16-4, bộ phận văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột chuyển tờ trình cho các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình, bộ phận văn thư đã gửi “thiếu” văn bản liên thông đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Đây là đơn vị được UBND tỉnh Đắk Lắk giao chủ trì việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Mãi đến ngày 22-4, tổ văn thư của UBND phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình cho Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận được tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.