Cán bộ lỡ kỳ xét tuyển vào công chức vì văn thư quên gửi tờ trình 14/05/2026 09:48

(PLO)- Nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách ở Đắk Lắk lỡ kỳ xét tuyển vào công chức vì văn thư quên gửi tờ trình về Sở Nội vụ.

Trao đổi với PLO, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phòng đang tham mưu lãnh đạo phường xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan việc chậm nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Văn thư quên gửi tờ trình cho Sở Nội vụ

Theo báo cáo của bộ phận văn thư thuộc Văn phòng HĐND- UBND phường Buôn Ma Thuột, ngày 16-4, bộ phận văn thư tiếp nhận tờ trình đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2026 và trình lãnh đạo ký duyệt.

Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Lúc 10 giờ cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột ký tờ trình, chuyển lại cho văn thư. Lúc 15 giờ 25 cùng ngày, bộ phận văn thư tiếp nhận, xử lý tờ trình trên. Đến 16 giờ 13 phút ngày 16-4, bộ phận văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột chuyển tờ trình cho các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình, bộ phận văn thư đã gửi thiếu văn bản liên thông đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Đây là đơn vị được UBND tỉnh Đắk Lắk giao chủ trì việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Mãi đến ngày 22-4, tổ văn thư của UBND phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình đến Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tuy nhiên, trước đó một ngày, hội đồng kiểm tra, sát hạch đã họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia. Vì vậy, Sở Nội vụ Đắk Lắk không chấp nhận tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã.

Tổ văn thư UBND phường Buôn Ma Thuột nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm đối với thiếu sót trên.

Theo ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội phường Buôn Ma Thuột, văn thư đã sai sót, không gửi tờ trình về Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk- cơ quan tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2026.

“Chúng tôi đang xem xét để tham mưu lãnh đạo phường xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân liên quan”- ông Kiên nói.

Lỡ kỳ xét tuyển vào công chức

Trước đó, ngày 15-4, UBND phường Buôn Ma Thuột có tờ trình gửi đăng ký tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1-7-2025.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Theo tờ trình, phường Buôn Ma Thuột có 10/24 người hoạt động không chuyên trách (đang được bố trí hỗ trợ công việc tại UBND phường Buôn Ma Thuột), có nguyện vọng đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột đăng ký hai trường hợp để tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Đối với tám người đủ điều kiện còn lại, UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xem xét, tiếp nhận họ vào làm công chức bổ sung cho các đơn vị khác còn thiếu biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận tờ trình và có phúc đáp, cho biết không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Lý do, ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Vì vậy, ở thời điểm nhận tờ trình, ngày 22-4, Sở Nội vụ không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với PLO, một nữ cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, chị cùng tám trường hợp khác tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn phản ánh vụ việc gửi nhiều cơ quan.

Theo nữ cán bộ này, chị cùng những cán bộ hoạt động không chuyên trách đã mất cơ hội tham gia sát hạch vào công chức do phường chậm gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ theo quy định.