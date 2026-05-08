Đắk Lắk: Nhiều cán bộ lỡ kỳ sát hạch công chức do phường chậm nộp hồ sơ 08/05/2026 10:32

(PLO)- Nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách tại UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị lỡ kỳ sát hạch công chức năm 2026 vì phường chậm nộp hồ sơ.

Ngày 8-5, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã nhận giải trình của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc chậm trễ hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức.

Phường chậm gửi hồ sơ

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk, khi nhận tờ trình, Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng và tiêu chuẩn cán bộ từ trước nên không thể xem xét bổ sung.

Buổi khai mạc kỳ xét tuyển người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở Đắk Lắk. Ảnh: V.T

"Do hồ sơ của UBND phường Buôn Ma Thuột gửi chậm trễ so với thời gian quy định. Vì vậy, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường này không thể tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch"- lãnh đạo này nói.

Trước đó, ngày 15-4, UBND phường Buôn Ma Thuột có tờ trình gửi Sở Nội vụ Đắk Lắk đăng ký tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1-7-2025.

Theo tờ trình, phường Buôn Ma Thuột có 10/24 người hoạt động không chuyên trách (đang được bố trí hỗ trợ công việc tại UBND phường Buôn Ma Thuột), có nguyện vọng, đủ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột đăng ký hai trường hợp để tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách.

Đối với tám người đủ điều kiện còn lại, UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xem xét, tiếp nhận họ vào làm công chức bổ sung cho các đơn vị khác còn thiếu biên chế theo quy định.

Ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận tờ trình và có phúc đáp, cho biết không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, cuối năm 2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ có nhiều văn bản đề nghị UBND cấp xã đăng ký tiếp nhận vào làm công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ngày 14-4, Sở Nội vụ ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026.

Ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 họp, thống nhất số lượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Vì vậy, ở thời điểm nhận tờ trình, ngày 22-4, Sở Nội vụ không thể tiếp nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề nghị của UBND phường Buôn Ma Thuột.

Cán bộ không chuyên trách mất suất

Trao đổi với PLO, một nữ cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, chị cùng tám người khác tại phường Buôn Ma Thuột đã gửi đơn phản ánh sự việc đến nhiều cơ quan.

Theo nữ cán bộ này, chị cùng những cán bộ hoạt động không chuyên trách bị mất cơ hội tham gia sát hạch vào công chức do phường chậm gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ theo quy định.

Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

“Chúng tôi đủ điều kiện tham gia sát hạch công chức và đã hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND phường Buôn Ma Thuột chờ ngày xét tuyển. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, UBND phường Buôn Ma Thuột để chậm trễ hồ sơ. Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, chúng tôi rất buồn, chạnh lòng và mất động lực làm việc"- chị này nói.

Trước đó, ngày 26-3, Sở Nội vụ Đắk Lắk có công văn gửi các địa phương đăng ký bổ sung tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước 1-7-2025 vào làm công chức.

Sở này đề nghị các địa phương căn cứ biên chế được giao và lộ trình, tỉ lệ tinh giản biên chế, rà soát các vị trí việc làm còn thiếu để bổ sung, đồng thời gửi hồ sơ gửi về sở trước 1-4.

Đến ngày 3-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào làm công chức năm 2026, đối với 257 chỉ tiêu.

Ngày 7-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk tiếp tục có công văn đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức.

Sở Nội vụ Đắk Lắk nêu: Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức, không giới hạn số lượng người đăng ký tiếp nhận dựa trên chỉ tiêu, vị trí việc làm tiếp nhận. Hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 10-4.

Ngày 14-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21-4, hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận được tờ trình ký ngày 15-4 của UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất đăng ký tiếp nhận hai vị trí biên chế còn thiếu (chuyên viên về hành chính-văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính).

Do quá thời gian và đã chốt danh sách, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã mất suất tham gia kỳ sát hạch công chức.

Phường Buôn Ma Thuột xin nhận khuyết điểm

PV đã liên hệ đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Liên quan sự việc, ngày 23-4, UBND phường Buôn Ma Thuột có văn bản giải trình việc chậm trễ hồ sơ đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức.

Theo nội dung giải trình, UBND phường Buôn Ma Thuột đã rà soát, làm việc với người hoạt động không chuyên trách để nắm tâm tư, nguyện vọng.

Ngày 15-4, UBND phường Buôn Ma Thuột có tờ trình đề nghị Sở Nội vụ tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (đăng ký xét hai trường hợp tại phường và đăng ký xét tám trường hợp để bổ sung cho các đơn vị khác còn thiếu biên chế) và hoàn thành hồ sơ gửi Sở Nội vụ vào ngày 16-4.

“Tuy nhiên, ngày 14-4, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Cơ quan chuyên môn phường xin nhận khuyết điểm vì sự chậm trễ này”- công văn giải trình nêu.