Đắk Lắk sát hạch 303 cán bộ không chuyên trách để tuyển dụng công chức 05/05/2026 11:30

(PLO)- Có 303 người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Đắk Lắk tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch để vào làm công chức.

Từ ngày 5 đến 7-5, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kỳ sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc kỳ thi xét tuyển công chức. Ảnh: V.T

Theo Hội đồng kiểm tra, chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức năm 2026 tại Đắk Lắk là 257 biên chế. Kỳ kiểm tra lần này có 303 cán bộ không chuyên trách tham gia, gồm 81 người khối Đảng, đoàn thể và 222 người khối chính quyền. Kết quả trúng tuyển dự kiến công bố trước ngày 10-5.

Những người tham gia được kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm. Hội đồng tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hình thức vấn đáp.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết kỳ sát hạch nhằm tuyển chọn những người có trình độ, năng lực phù hợp. Việc này giúp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Ông Tuấn khẳng định các thành viên hội đồng, ban giám sát và các bộ phận liên quan sẽ tuân thủ chặt chẽ quy chế. Kỳ kiểm tra đảm bảo diễn ra an toàn, kỷ luật, công tâm và khách quan.