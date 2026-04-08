Đắk Lắk đề xuất tăng thêm 2 triệu đồng/tháng hỗ trợ cán bộ làm việc xa nhà 08/04/2026 12:59

(PLO)- Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất, từ 1-7 sẽ tăng thêm 2 triệu đồng/tháng chi phí hỗ trợ cho cán bộ làm việc xa nhà.

Ngày 8-4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND ngày 16-7-2025 (Nghị quyết 02) của HĐND tỉnh Đắk Lắk, về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo báo cáo, Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định các chính sách hỗ trợ như chi phí đi lại, thuê nhà ở và hỗ trợ một lần. Nghị quyết này đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, giúp đội ngũ cán bộ yên tâm công tác tại địa bàn mới.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, khoảng cách địa lý xa, nhiều cán bộ phải di chuyển quãng đường lên tới khoảng 200 km, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khiến thời gian đi lại kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả công việc…

Ngoài ra, nhiều cán bộ phải thuê nhà tại nơi làm việc mới, trong khi gia đình vẫn ở địa phương cũ (khu vực tỉnh Phú Yên cũ), dẫn đến phát sinh chi phí kép như: tiền thuê nhà, sinh hoạt cá nhân, chi phí duy trì gia đình. Trong khi đó, mức hỗ trợ hiện nay là 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà; 2 triệu đồng/tháng chi phí đi lại, không còn phù hợp với mặt bằng giá cả.

Trước thực tế trên, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà lên 4 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ chi phí đi lại lên 3 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ từ khu vực phía Đông (tức tỉnh Phú Yên cũ) đến trung tâm hành chính tỉnh công tác.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ nêu trên tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày 1-7-2026.

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất bổ sung cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc luân phiên đối với một số vị trí phù hợp, gắn với chuyển đổi số; nghiên cứu quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội giá rẻ để giúp cán bộ ổn định chỗ ở, an cư lâu dài.