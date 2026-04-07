Đắk Lắk sẽ sát hạch để tiếp nhận 257 người làm công chức cấp xã 07/04/2026 15:18

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch kiểm tra, sát hạch nhằm tiếp nhận 257 người vào làm công chức tại 75 xã, phường.

Ngày 7-4, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch đối với những người hoạt động không chuyên trách ở 75 xã, phường để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026.

Người dân ở Đắk Lắk hài lòng vì thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, hiện có 75/102 xã, phường đăng ký tiếp nhận công chức. Năm 2026, những địa phương này được UBND tỉnh Đắk Lắk giao 4.486 biên chế; hiện đã sử dụng 2.837 biên chế, chưa sử dụng 1.649 biên chế.

Cũng theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, 75 xã, phường liên quan có kế hoạch tiếp nhận 257 công chức năm 2026. Những địa phương có nhu cầu tiếp nhận công chức nhiều nhất gồm: phường Xuân Đài 12 người; phường Đông Hòa 9 người; phường Sông Cầu, xã Đồng Xuân và xã Tuy An Tây mỗi địa phương 8 người.

Sở Nội vụ Đắk Lắk yêu cầu người được đề nghị tiếp nhận làm công chức phải thông qua kiểm tra, sát hạch về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Ngoài ra, người được đề nghị tiếp nhận phải thông qua sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức vấn đáp, thang điểm tối đa là 100 điểm.

Hội đồng sát hạch, kiểm tra sẽ không thực hiện phúc khảo; những người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả cho đợt sát hạch lần sau.

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 15-4, hội đồng sẽ kiểm tra tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký. Trước ngày 5-5 tổ chức sát hạch và trước ngày 10-5 sẽ báo cáo kết quả cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức đối với những người trúng tuyển.