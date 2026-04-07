Người đăng tin 'đứng một chỗ cũng bắt thổi nồng độ' được mời lên làm việc 07/04/2026 11:33

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa làm việc với người đàn ông đăng tin xuyên tạc có nội dung “đứng một chỗ cũng bắt thổi nồng độ”.

Ngày 7-4, thông tin từ Công an xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã làm việc với HVT (31 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) về việc người này đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Công an làm việc với anh T. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31-3, T đang tham gia giao thông thì bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.

Sau đó, T đã sử dụng tài khoản có tên “Mrdetien2543” đăng tải bài viết lên trang Facebook khu công nghiệp Hòa Phú-Đắk Lắk với nội dung: “đứng một chỗ cũng bắt thổi nồng độ…”.

Theo công an, thông tin trên mang tính xuyên tạc, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm lực lượng chức năng.

T cũng tự nhận thức bài viết của mình là sai nên đã xóa đi sau khi đăng tải. Tuy nhiên, hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng của T đã gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng đang làm nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt.

Tại buổi làm việc, T thừa nhận hành vi đăng tải thông tin như trên là do bốc đồng cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, người này đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.