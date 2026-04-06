Khởi tố nữ chủ hộ kinh doanh bị cáo buộc trốn thuế 06/04/2026 17:47

Ngày 6-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà MTH (ngụ xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội trốn thuế.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với bà H. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà MTH là chủ hộ kinh doanh cùng tên. Hộ kinh doanh này thường thu mua gỗ keo, gỗ cao su, các loại gỗ tạp; sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác (không qua chế biến) để hưởng chênh lệch giá.

Năm 2022, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của hộ bà H khoảng 143 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà H chỉ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 900.000 đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, hộ kinh doanh MTH không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

Công an xác định hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu của hộ kinh doanh MTH nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 2,1 tỉ đồng.