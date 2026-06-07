TP.HCM: Xác minh nhiều trẻ em bị ép bán hàng rong, nghi bị bạo hành 07/06/2026 20:00

(PLO)- Công an phường Tam Thắng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc nhiều trẻ em bị sử dụng bán hàng rong, trong đó có dấu hiệu bị bạo hành và không được đến trường.

Ngày 7-6, Công an phường Tam Thắng, TP.HCM cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc nghi có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

TP.HCM: Xác minh nhiều trẻ em bị ép bán hàng rong, nghi bị bạo hành. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 5-6, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và qua công tác nắm tình hình địa bàn về việc một số trẻ em không được đến trường, bị người thân bạo hành và ép đi bán hàng rong, Công an phường Tam Thắng đã mời hai người liên quan gồm Đỗ Thị T (29 tuổi) và Phạm Văn D (31 tuổi, cùng ngụ phường Tam Thắng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu T và D khai nhận đang trực tiếp nuôi dưỡng 7 trẻ em, gồm 5 người con và 2 em ruột của T.

Đỗ Thị T làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo lời khai, thời gian qua hai người đã sử dụng 5 trẻ em để phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu trên địa bàn. Cả hai cũng thừa nhận đã có hành vi đánh cháu Đỗ Thanh T (em ruột của Thương) và cháu Đỗ Thị H (con riêng của Thương) do các cháu không nghe lời.

Qua làm việc, Công an phường Tam Thắng đã nhắc nhở và yêu cầu T và D viết cam kết không tái phạm việc sử dụng trẻ em bán hàng rong, đồng thời chấm dứt mọi hành vi bạo hành đối với các cháu.

Hiện công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an phường Tam Thắng đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các trẻ em liên quan; tăng cường giám sát, không để xảy ra tình trạng bạo hành hoặc bóc lột sức lao động trẻ em trên địa bàn.