Vụ nữ TikToker chê bai bánh mì: Sẽ cân nhắc không mời quảng bá các lễ hội 06/04/2026 12:18

(PLO)- Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ cân nhắc, không mời nữ TikToker có phát ngôn chưa chuẩn về bánh mì quảng bá các lễ hội tại tỉnh.

Mới đây, nữ TikToker HL (24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) có phát ngôn chỉ ăn bánh mì lúc "đói khát, khổ cực", khiến cộng đồng mạng phản ứng, chỉ trích.

Nữ TikToker vừa ăn vừa chê bánh mì bị cộng đồng mạng chỉ trích. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, năm 2023, nữ TikToker này từng được mời tham gia làm đại sứ mạng xã hội, để truyền thông cho một lễ hội cấp tỉnh ở Đắk Lắk.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua theo dõi thông tin, đã biết về việc TikToker HL có phát ngôn gây tranh cãi về việc ăn bánh mì.

Lãnh đạo này nói, trước đây, Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở VH-TT&DL) phụ trách mời những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để truyền thông, lan tỏa thêm cho lễ hội của tỉnh.

Tuy nhiên, riêng với những người có phát ngôn chưa chuẩn, phía sở sẽ cân nhắc, không mời tham gia hoạt động truyền thông cho các lễ hội.

“Hiện nay, sở đang làm đề án quảng bá, truyền thông cho các lễ hội của tỉnh. Trong quá trình thực hiện, sở sẽ cân nhắc cụ thể để thực hiện hiệu quả, đúng quy định”, lãnh đạo này nói.

​Như PLO đã thông tin, mới đây TikToker HL có 3,1 triệu người theo dõi đã đăng clip vừa ăn bánh mì vừa nói: “ăn bánh mì trông rất khổ… chỉ lúc nào đói khát, khổ cực mới ăn”.

Clip sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích, phản bác việc nữ TikToker chê bai bánh mì của Việt Nam. Bởi lẽ, đây là món ăn phổ biến, được người dân trong nước và du khách nước ngoài yêu thích.

Trước chỉ trích của cộng đồng mạng, nữ TikToker HL đã ẩn clip và đăng tải thông tin xin lỗi cộng đồng mạng. Người này cho rằng khi ăn bánh mì, mình chỉ chia sẻ cảm xúc riêng của bản thân, không có hàm ý gì khác.

Nữ TikToker chia sẻ bản thân đã rút kinh nghiệm sâu sắc và mong mọi người bao dung để có cơ hội sửa sai.