Người dân vùng cao Thanh Hóa vào mùa săn ong rừng 05/06/2026 16:52

(PLO)- Những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa ở miền Tây Thanh Hóa cũng là lúc người dân các dân tộc hưởng mật ngọt của đại ngàn. Mỗi chuyến đi của những thợ săn ong rừng mang về thu nhập từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.