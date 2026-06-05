Từ bỏ công việc lương cao, về quê ‘đánh thức’ mật dừa nước ven sông 05/06/2026 12:08

(PLO)- Từ hành trình tìm cách khai thác mật dừa đến hoàn thiện quy trình khai thác, anh Nguyễn Thương (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) đã có thu nhập cao và góp phần phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Rời công việc ổn định ở nước ngoài, anh Nguyễn Thương (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) trở về quê khởi nghiệp với rừng dừa nước ven sông Kinh. Từ những thử nghiệm ban đầu bằng kỹ thuật “massage” cuống dừa, anh xây dựng được quy trình khai thác mật dừa, tạo nguồn thu ổn định và mở hướng phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Hành trình trở về với rừng dừa nước quê nhà

Giữa rừng dừa nước ven sông Kinh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), hình ảnh anh Nguyễn Thương kiên trì dùng búa cao su gõ đều từng buồng dừa đã không còn xa lạ với người dân địa phương. Ít ai nghĩ người đàn ông 35 tuổi này từng có công việc ổn định và thu nhập cao trước khi quyết định rẽ hướng về quê khởi nghiệp.

Anh Thương đang khai thác mật dừa nước.

Anh Thương từng có 3 năm làm việc tại Nhật Bản và 5 năm làm trong các doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2024, anh nghỉ việc để trở về quê bắt đầu hành trình mới. Dù từng quay lại làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi sau lần khởi nghiệp đầu tiên chưa thành công, anh vẫn giữ ý tưởng phát triển sản phẩm từ chính quê hương mình.

Cơ duyên đến từ một lần chèo ghe trên sông Kinh, khi anh quan sát những rặng dừa nước ven sông và nghĩ về các sản phẩm mật dừa nước ở nước ngoài. Từ đó, anh đặt câu hỏi vì sao nguồn tài nguyên sẵn có ở quê nhà lại chưa được khai thác đúng giá trị.

Cận cảnh mật dừa nước.

Ban đầu, anh thử cách cắt buồng dừa để lấy mật nhưng không hiệu quả, lượng mật ít và nhanh ngưng chảy. Sau thời gian tìm hiểu tài liệu trong và ngoài nước, anh biết đến phương pháp “massage” cuống dừa để kích thích cây tiết mật và bắt đầu thử nghiệm lại từ đầu.

Từ đó, anh dành thời gian ban ngày đi làm, buổi chiều và ngày nghỉ có mặt ở rừng dừa nước. Trên tay là chiếc búa cao su, anh kiên trì gõ từng cuống dừa, theo dõi sự thay đổi của cây và ghi chép cẩn thận.

Mật dừa nước cô đặc đã đóng gói, cứ khoảng 8 lít mật tươi sẽ cho ra 1 lít mật cô đặc.

Quá trình này diễn ra trong nhiều năm, với không ít hoài nghi từ xung quanh. Tuy vậy, nhờ sự ủng hộ của gia đình, anh tiếp tục theo đuổi hướng đi đã chọn. Để có điều kiện nghiên cứu, anh thuê lại rừng dừa của người dân và đầu tư hơn 500 triệu đồng để hoàn thiện quy trình khai thác.

Từ thử nghiệm thủ công đến mô hình sinh kế mới

Theo anh Thương, khi buồng dừa đạt khoảng ba tháng tuổi, cần dùng búa cao su gõ dọc cuống khoảng 100 lần mỗi ngày, kết hợp lắc nhẹ để kích thích cây tiết mật. Sau khoảng một tháng xử lý, mỗi cây có thể cho 0,5-0,7 lít mật mỗi ngày và duy trì trong khoảng một tháng, thay vì chỉ 1-2 ngày như tự nhiên.

Công việc đã giúp anh Thương có thu nhập cao, đồng thời giúp phát triển du lịch sinh thái tại địa phương.

Mật được thu hoạch vào khoảng 2 giờ sáng, với sản lượng trung bình khoảng 30 lít mỗi ngày. Sau khi lọc và thanh trùng, sản phẩm được bán dưới dạng nước uống hoặc mật cô đặc. Để tạo ra 1 lít mật cô đặc cần khoảng 8 lít mật tươi, hiện bán khoảng 500.000 đồng/lít, mang lại nguồn thu ổn định.

Cận cảnh giọt mật từ cây dừa nước.

Không dừng lại ở sản xuất, anh Thương còn thuê khoảng 5ha rừng dừa nước để làm mô hình du lịch trải nghiệm. Du khách có thể trực tiếp xem quy trình “massage” dừa nước, tìm hiểu cách thu mật và thưởng thức sản phẩm tại chỗ.

Mô hình bước đầu thu hút khách tham quan, mở ra hướng khai thác mới cho vùng dừa nước ven sông Kinh. Theo đánh giá của địa phương, đây là hướng đi giúp nâng cao giá trị cây dừa nước, tạo thêm sản phẩm đặc trưng và góp phần phát triển kinh tế - du lịch cho người dân.

Rừng dừa nước tại xã Tịnh Khê nơi anh Thương khai thác mật dừa.