Xe tải cố vượt đường ngang bị tàu hoả tông xoay ngang 08/06/2026 08:05

(PLO)- Chiếc xe tải chở cát cố chạy qua đường sắt khi tàu hoả đang lao tới dẫn đến tai nạn giao thông và cát trên xe tải đổ xuống vùi lấp bốn xe máy.

Sáng 8-6, Công an TP Hà Nội đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM và xe ô tô tải BKS 30B-542.xx.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải và tàu hoả.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 20 giờ đêm 7-6, tại km14+700 khu gian Văn Điển-Thường Tín (Hà Nội) thuộc đường sắt Bắc-Nam làm xe tải và đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải mang BKS 30B-542.xx chở cát, di chuyển từ quốc lộ 1A, cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thuộc thôn Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội) khi hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động.

Vụ tai nạn làm đầu máy tàu hư hỏng nặng.

Cùng lúc đó tàu SE19 do anh NXH (36 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội) lao tới, tông trúng xe tải. Cú tông mạnh khiến đầu máy tàu hoả hư hỏng nặng, ô tô tải bị quay ngang, cát trên xe tải đổ xuống vùi lấp bốn xe máy bên vỉa hè. Vụ tai nạn không thiệt hại về người. Vụ tai nạn cũng làm đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, chưa thể hoạt động.

Cát trên xe tải đổ xuống vùi lấp xe máy.

Tài xế điều khiển xe tải là anh NMC (33 tuổi, trú phường Bảo Lộc 2, tỉnh Lâm Đồng).

Theo Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ xác định, xe ô tô tải BKS 30B-542.xx do anh C điều khiển đã đi qua đường ngang khi hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động, dẫn đến va chạm với tàu SE19.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường ổn định giao thông và lập biên bản, điều tra vụ tai nạn.

Cục CSGT khuyến cáo: Mọi người không vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu đèn đỏ, chuông cảnh báo hoặc cần chắn đang hoạt động; không đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng chỉ vì vài giây nóng vội. Người tham gia giao thông chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang giao cắt với đường sắt.