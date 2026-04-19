Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe 19/04/2026 09:30

(PLO)- Tài xế ô tô cố tình lái xe băng qua đường sắt khi tàu hoả đang tới rồi dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Khoảng 18 giờ 20 phút đêm 18-4, tại km 335+637 đường sắt Bắc-Nam (đoạn khu gian Đồng Văn- Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE6 với xe ô tô con biển số 30M-282.xx.

Tài xế bỏ lại xe và chạy thoát thân khi tàu hoả đang lao tới. Ảnh cắt từ video clip.

Vào thời điểm nêu trên, xe 30M-282.xx chạy từ đường trục Vân Từ hướng ra quốc lộ 1A. Clip ghi lại cho thấy, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn để chờ tàu chạy qua thì người này đã điều khiển xe băng qua đường sắt khi thanh rào chắn đường ngang đang hạ xuống.

Tài xế đã dừng xe trên đường sắt rồi xuống xe từ cửa bên phụ (bên phải) để nâng thanh rào chắn lên, cùng lúc đó một số người dân cũng tới giúp nâng thanh chắn lên để tài xế mở cửa xe vào lái xe thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Clip an ninh ghi lại sự việc.

Tuy nhiên, lúc này tàu hoả đã lao tới, người dân phải thả thanh chắn xuống để chạy tránh thoát nạn. Tài xế cũng mở cửa bỏ mặc chiếc xe đang dừng, chạy tránh thoát thân.

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô là anh Lê Văn T (42 tuổi, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội).

Sáng 19-4, Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do lái xe dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Theo Cục CSGT, tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15m - 20m) lái xe và người điều khiển phương tiện cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.