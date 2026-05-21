Cháu bé có nhiều vết bầm ở quán bia: Không phải do bạo hành 21/05/2026 23:26

(PLO)- Sau khi xuất hiện hình ảnh một cháu bé tại quán bia, nghi bị bạo hành, công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh làm rõ. Qua đó khẳng định cháu không bị bạo hành, vết trên cơ thể là do mắc bệnh viêm da cơ địa.

Tối 21-6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thông tin vụ trẻ em nghi bị “bạo hành” tại quán bia.

Từ ngày hôm qua (20-5), mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh một cháu bé tại quán bia, trên người có nhiều vết bầm, nghi bị bạo hành. Hình ảnh đăng lên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người lên tiếng đề nghị làm rõ xử lý nghiêm minh nếu có sự việc bé bị bạo hành.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin, hình ảnh nêu trên, Công an phường Đống Đa đã phối hợp cùng đại diện VKS Khu vực 2-Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh, làm rõ sự việc.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội làm nhiều người hiểu nhầm.

Qua trao đổi, mẹ cháu cho biết tối ngày 19-5 có đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày gia đình đưa cháu về nhà. Mẹ cháu cũng cung cấp thông tin cháu từ nhỏ bị mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể.

Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện vẫn đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ. Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm là dấu vết bị đánh đập.

Cán bộ công an và VKS làm việc với những người liên quan để xác minh sự việc và cho thấy bé không bị bạo hành. Ảnh: CA.

Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu được xác định là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa.

Công an phường Đống Đa cũng nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Theo Công an TP Hà Nội, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình. Công an đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.