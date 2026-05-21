Việt Nam cử 43 quân nhân tham gia Diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ 21/05/2026 09:59

(PLO)- Diễn tập PRAGATI-I có sự tham gia của 450 quân nhân đại diện cho 13 quốc gia. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử hai đoàn với 43 quân nhân tham dự.

Ngày 20-5-2026, Lễ khai mạc Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình "Đối tác Quân đội khu vực vì Phát triển và Đổi mới tại khu vực Ấn Độ Dương lần thứ nhất" (PRAGATI-I) đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ. Diễn tập do Lục quân Ấn Độ chủ trì.

Thiếu tướng Sunil Sheoran, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bộ binh, Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ chủ trì lễ khai mạc.

Lễ Khai mạc Diễn tập PRAGATI-I tại Trung tâm huấn luyện quân sự Umroi, bang Meghalaya, Ấn Độ. Ảnh: GGHBVN

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Sunil Sheoran nhiệt liệt chào mừng các đoàn tham gia. Ông nhấn mạnh PRAGATI-I là sáng kiến hợp tác quân sự đa phương lần đầu tiên do Lục quân Ấn Độ chủ trì tổ chức.

Diễn tập nhằm xây dựng năng lực chung thông qua cơ chế chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng. Đồng thời, hoạt động này giúp tăng cường quan hệ quân sự, quốc phòng giữa các nước nhằm đối phó với các mối đe doạ an ninh chung.

Trong đó, Đoàn quan sát diễn tập gồm ba thành viên do Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn trực tiếp tham gia diễn tập gồm 40 thành viên do Đại tá Lưu Đình Hiến, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Diễn tập PRAGATI-I diễn ra từ ngày 18-5 đến 1-6-2026 với chủ đề “Các đơn vị hỗn hợp đa quốc gia (cấp trung đội) của quân đội khu vực triển khai hoạt động bình ổn ở địa hình bán sơn địa và rừng núi đối phó với các mối đe doạ an ninh phi đối xứng và hỗn hợp”.

Các đoàn tham gia Diễn tập PRAGATI-I dự Lễ Khai mạc. Ảnh: GGHBVN

Chương trình gồm ba giai đoạn: Giai đoạn một là huấn luyện lý thuyết. Nội dung tập trung vào chính sách bảo vệ lực lượng của Liên hợp quốc, thu thập và phân tích thông tin tình báo, tác chiến theo nhóm nhỏ và bảo vệ đoàn xe hộ tống.

Giai đoạn hai là huấn luyện thực hành kỹ năng chuyên sâu. Các quân nhân sẽ thực hành thiết lập hàng rào kiểm soát, chống phục kích, kỹ thuật bắn súng trong các điều kiện và địa hình khác nhau, vượt chướng ngại vật, đổ bộ đường không và phát hiện, rà phá, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ.

Giai đoạn ba là diễn tập tổng hợp thực địa theo kịch bản tình huống. Hoạt động này nhằm đánh giá năng lực triển khai tác chiến trong xử lý các mối đe dọa an ninh phi đối xứng và hỗn hợp trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên lề Diễn tập, ban tổ chức còn trưng bày vũ khí, trang bị của Lục quân Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử hai đoàn với 43 quân nhân tham dự. Ảnh: GGHBVN

Việc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập PRAGATI-I là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa quan trọng.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại “Chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện năng lực phối hợp trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Qua đó, hoạt động góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Ấn Độ, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác tham gia diễn tập.