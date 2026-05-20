Đề nghị kỷ luật 1 kế toán xã do không trung thực khi kê khai tài sản 20/05/2026 16:52

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ phát hiện kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã Châu Thành có hành vi không trung thực trong giải trình nguồn tiền, đồng thời kê khai sai sót nhiều tài sản, đất đai.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ vừa ký ban hành Kết luận việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 của bà BTTN, kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã Châu Thành.

Theo bản kết luận, việc kê khai tài sản, thu nhập của bà N còn một số hạn chế, sai sót, như: Kê khai chưa đúng cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê khai chưa đúng số thửa đất; kê khai nhầm lẫn giữa tiền mặt và tiền gửi; kê khai chưa đúng tổng thu nhập giữa hai lần kê khai…

Ảnh: CHÂU ANH

Cơ quan thanh tra cũng xác định bà N kê khai thiếu ba tài sản theo quy định pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và được cấp giấy đăng ký. Cạnh đó, bà N cũng chưa thực hiện giải trình đầy đủ biến động tài sản, thu nhập. Đối với giá trị tài sản kê khai chủ yếu xác định theo phương pháp ước lượng theo giá thị trường tại thời điểm kê khai.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng xác định người kê khai có hành vi không trung thực trong giải trình liên quan đến nguồn tiền phát sinh trong kỳ. Cụ thể, nhiều lần thay đổi nội dung đã giải trình trước đó nhưng không cung cấp được tài liệu minh chứng.

Ngoài ra, chồng của người kê khai chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xác minh và cũng nhiều lần thay đổi nội dung đã cung cấp trước đó.

“Trên cơ sở đối chiếu tài liệu, thông tin thu thập được từ các tổ chức, cá nhân có liên quan; Tổ xác minh nhận thấy một số nội dung giải trình chưa thống nhất, chưa bảo đảm tính hợp lý và chưa có cơ sở kiểm chứng đầy đủ” - bản kết luận nêu.

Từ kết quả xác minh, Thanh tra TP Cần Thơ cho rằng chưa có cơ sở kết luận hành vi che giấu tài sản. Tuy nhiên, việc không trung thực trong giải trình làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và độ tin cậy của bản kê khai.

Từ đó, Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND xã Châu Thành xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với bà N theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận và đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu các khoản thu chuyển khoản của bà N trong năm 2025.

Cạnh đó, xem xét, làm rõ việc sử dụng hóa đơn từ các cơ sở bên ngoài trong quá trình thanh toán, hạch toán chi hoạt động tại Văn phòng UBND huyện Châu Thành cũ (giai đoạn từ ngày 31-12-2024 đến ngày 30-6-2025) và Văn phòng UBND xã Châu Thành giai đoạn từ ngày 1-7-2025 đến ngày 31-12-2025.