Cần Thơ thanh tra 7 dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ 05/05/2026 17:59

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ vừa công bố quyết định thanh tra 7 dự án tại tỉnh Sóc Trăng cũ và tỉnh Hậu Giang cũ theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Chiều 5-5, Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức công bố quyết định thanh tra 7 dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ và tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ). Đây là các dự án có khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài.

Danh sách các dự án bị thanh tra gồm:

- Dự án Trung tâm thương mại phường 1 (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty CP Đầu tư xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư.

- Dự án phát triển nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A (phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long làm chủ đầu tư.

- Dự án khu phố chợ Nguyễn Huệ (phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu làm chủ đầu tư.

- Dự án khu dân cư Đại Thành (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tùng - Hiệp Nguyên làm chủ đầu tư.

- Dự án khu dân cư Khu A Trần Hưng Đạo (phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty CP 586 Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

- Dự án khu dân cư khu D Trần Hưng Đạo (phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũ), do Công ty CP 586 Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

- Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ), do Tập đoàn TOYO Ink Group Malaysia làm chủ đầu tư.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định. Niên độ thanh tra các dự án trên từ giai đoạn triển khai thực hiện dự án đến ngày 1-4-2026. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên.