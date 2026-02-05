chuyển hồ sơ 1 vụ sai phạm tại quận Cái Răng sang công an Thanh tra Cần Thơ phát hiện 1 dự án nghiệm thu, thanh toán khống tiền tỉ 05/02/2026 13:47

(PLO)- Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ) và nhà thầu đã vi phạm trong việc thực hiện dự án với tổng số tiền sai phạm gần 3 tỉ đồng.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có Công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra.

Theo Thanh tra TP, ngày 14-1, đơn vị đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng năm 2021-2022 trên địa bàn quận Cái Răng (cũ).

Dự án do phòng Quản lý đô thị quận làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Toàn Tâm, có trụ sở tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ sang công an. Ảnh: BT

Kết quả thanh tra, đoàn phát hiện phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng và nhà thầu đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án, với tổng số tiền sai phạm hơn 2,9 tỉ đồng. Số tiền sai phạm này chưa tính giá trị vật tư phải thu hồi khi thực hiện duy tu, sửa chữa.

Cụ thể, thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhà thầu không thực hiện thi công nhưng đơn vị và chủ đầu tư vẫn ghi nhật ký thi công công trình. Từ đó dẫn đến nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng. Cạnh đó, dù không thực hiện đào rãnh thay lưới bảo vệ nhưng hạng mục này vẫn được nghiệm thu, thanh toán khống với tổng số tiền hơn 131 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, nhà thầu đã nộp khắc phục đối với hai khoản tiền này.

Ngoài ra, Thanh tra TP Cần Thơ còn xác định chủ đầu tư không thực hiện quản lý vật tư thu hồi theo quy định, dẫn đến thất thoát số lượng lớn cáp ngầm, cáp treo và trụ điện bằng thép. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán không đúng biện pháp thi công như trong hồ sơ dự thầu (không thực hiện nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán), gây thất thoát ngân sách nhà nước, với số tiền hơn 1,47 tỉ đồng.

“Nhà thầu thực hiện chuyển nhượng thầu không đúng theo Luật Đấu thầu năm 2013, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Nguyên nhân do nhà thầu được chuyển nhượng không thi công đúng theo hồ sơ dự thầu ban đầu đối với hạng mục thay cáp ngầm. Ghi nhật ký thi công công trình không đúng theo khối lượng công việc thực tế trong thời gian dịch bệnh COVID-19, dẫn đến việc nghiệm thu, thanh toán cao hơn so với thực tế” - Công văn của Thanh tra TP Cần Thơ thể hiện.

Từ các sai phạm phát hiện qua thanh tra, xét thấy hành vi vi phạm pháp luật của phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ) và nhà thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được quy định tại Điều 222, Điều 219, Điều 224, Thanh tra TP chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra làm rõ.