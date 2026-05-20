Phường Hiệp Bình phát động '30 ngày đêm' vận động giao mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 20/05/2026 12:08

UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM vừa phát động cao điểm “30 ngày đêm” vận động bàn giao mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, từ ngày 19-5 đến 19-6, nhân kỷ niệm sinh nhật Bác và quyết tâm hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.

Trong đợt cao điểm này, phường tập trung vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương – nay từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, thuộc phường Hiệp Bình).

Nhiều người dân đã bắt đầu bàn giao mặt bằng, song thực tế bàn giao còn thấp. Ảnh: ĐT

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; tập trung phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận; tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trên địa bàn phường Hiệp Bình có diện tích thu hồi hơn 395.000m² với 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 213 trường hợp giải tỏa trắng và 828 trường hợp giải tỏa một phần. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM.

UBND phường Hiệp Bình cũng đã thành lập 10 tổ vận động bàn giao mặt bằng để trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Mỗi tổ gồm có lãnh đạo phường, MTTQ, đoàn thể, khu phố cùng nhau đi vận động để tăng sự đồng thuận của dự án.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình cho biết, đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị của địa phương.

Ông đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Các tổ vận động phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; thực hiện công tác tuyên truyền đúng quy định, đảm bảo khách quan, chặt chẽ và phù hợp thực tiễn.

Dòng xe di chuyển qua cầu Đúc Nhỏ trên tuyến Quốc lộ 13. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND phường Võ Thanh Bình đề nghị các bộ phận liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát hồ sơ, cập nhật thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trong buổi khảo sát trực tiếp tại dự án và chính quyền phường Hiệp Bình vào đầu tháng 5, đến cuối tháng 7-2026 phường phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. Với tính chất cấp bách của dự án, thời điểm này chính là giai đoạn ‘tăng tốc’ để phường ‘về đích’ đúng hạn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trong buổi làm việc với chính quyền phường Hiệp Bình vào đầu tháng 5. Ảnh: LINH LÊ

Về tái định cư, có khoảng 250 trường hợp dự kiến bố trí nền đất và 92 trường hợp bố trí căn hộ.

Đến nay, UBND phường Hiệp Bình đã ban hành và công bố thông báo thu hồi đất đối với 1.041/1.041 trường hợp.

Phường đã chi trả 1.023/1.041 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6.193 tỉ đồng.

Dự án có tổng diện tích dự án 39,54ha, trong đó diện tích đất giao thông hiện hữu 22,01ha và diện tích phải thu hồi 17,53ha. Đến đầu tháng 5-2026, diện tích mặt bằng thực tế bàn giao vẫn còn khá thấp so với nhu cầu toàn dự án với 0,8 ha/17,53 ha cần thu hồi.