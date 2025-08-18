TP.HCM: Phường Hiệp Bình tập trung thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 13 18/08/2025 15:32

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hiệp Bình, TP.HCM tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Dự án kè sông Sài Gòn...

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TUYỀN

Xây dựng phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng, phường Hiệp Bình có địa bàn rộng, nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, được bao quanh bởi sông Sài Gòn, sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại. Vì vậy, phường Hiệp Bình phải chuyển mình, phát triển thành phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà định hướng một số nội dung quan trọng với phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng cho rằng phường cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

“Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý.

Tập trung thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Vành đai 2

Tại đại hội, ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình, đã trình bày về định hướng phát triển phường trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiệp Bình sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Hiệp Bình trở thành đô thị thông minh, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hiệp Bình sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển, nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh... Ảnh: THANH TUYỀN

Phường Hiệp Bình cũng đề ra hệ thống chỉ tiêu để thực hiện, trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu TP.HCM giao; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 12%. Đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 50 doanh nghiệp.

Đảng ủy phường cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH TUYỀN

Các khâu đột phá bao gồm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số;

phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Trong đó, tập trung phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ những “nút thắt” để kinh tế phường phát triển; nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, xây dựng phường Hiệp Bình là đô thị đáng sống.

Phường cũng sẽ thực hiện tám công trình trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh gắn với chuyển đổi số”; thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Trong nhiệm kỳ tới, phường cũng tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn phường cụ thể như: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, Dự án kè sông Sài Gòn, Dự án Vành đai 2,… và các dự án trường học, nhà ở xã hội…