Vinh danh những cống hiến đặc biệt của Đại tướng Lê Văn Dũng 28/12/2025 17:46

(PLO)- Đây là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ và xuất sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28-12, tại TP.HCM, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: Báo QK7

Quân khu 7 dự lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long; lãnh đạo cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các đơn vị, địa phương phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Trải qua nhiều cương vị công tác từ chiến sĩ đến cán bộ chính trị, quân sự các cấp và trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhiều trận đánh, chiến dịch lớn và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần quyết chiến, quyết thắng, gắn bó mật thiết với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân".

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vai trò, dấu ấn của Đại tướng Lê Văn Dũng trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông đã luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân - nhân tố nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: QK7

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục học tập Đại tướng Lê Văn Dũng và các thế hệ cán bộ đi trước, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác; phát huy truyền thống; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Trên các cương vị lãnh đạo cao cấp của Quân đội và của Đảng, đặc biệt là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước đó, ngày 26-12, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại tướng Lê Văn Dũng sinh ra trên quê hương Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Ông tham gia cách mạng từ sớm, trải qua nhiều chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.