Bầu cử Nhật: Đảng cầm quyền của bà Takaichi giành chiến thắng lịch sử 09/02/2026 05:57

(PLO)- Với sự lãnh đạo của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện.

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật đã giành được đa số 2/3 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử vào cuối tuần qua. Đây là chiến thắng vang dội với Thủ tướng Sanae Takaichi và sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách của bà.

Vượt qua ngưỡng đa số 2/3 (310 ghế) trong tổng số 465 ghế của Hạ viện đồng nghĩa với việc LDP có thể tiến tới sửa đổi Hiến pháp và ban hành các dự luật ngay cả khi chúng bị Thượng viện Nhật bác bỏ, nơi liên minh cầm quyền vẫn chiếm thiểu số.

Với kết quả này, LDP là đảng đầu tiên đạt được thành tích này ở Nhật thời hậu chiến.

Sự gia tăng mạnh số ghế, từ 198 ghế trước bầu cử, rõ ràng là nhờ sự nổi tiếng cá nhân của bà Takaichi, tạo tiền đề cho bà tiếp tục giữ chức thủ tướng Nhật sau khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. LDP và đối tác liên minh, đảng Đổi mới Nhật (JIP), sẽ cùng nhau có sự hiện diện lớn trong Hạ viện.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi phát biểu sau cuộc bầu cử Hạ viện tối 8-2. Ảnh: JAPAN TIMES

Trong khi đó, cuộc bầu cử đã giáng một đòn mạnh vào Liên minh Cải cách Trung dung mới thành lập khi kết quả khiến số ghế của họ giảm một nửa so với 167 ghế trước bầu cử.

Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và môi trường quốc tế ngày càng khắc nghiệt, bà Takaichi đã hứa sẽ theo đuổi chính sách tài khóa "có trách nhiệm nhưng quyết liệt" và tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia.

“Chúng tôi gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề là phải tập trung vào việc thực hiện đều đặn những cam kết trong chiến dịch tranh cử mà chúng tôi đã đưa ra” - bà Takaichi nói trong một chương trình truyền hình sau khi chiến thắng của LDP được công bố.

Mặc dù bà Takaichi cho biết sẽ không có những thay đổi lớn đối với thành phần nội các Nhật sau bầu cử, nhưng bà hy vọng rằng JIP, vốn đã quyết định không đảm nhiệm các chức vụ bộ trưởng khi thành lập liên minh, sẽ cùng nhau hoàn thành “trách nhiệm của mình trong nội các".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng chúc mừng Thủ tướng Takaichi về "chiến thắng lớn" của đảng cầm quyền Nhật trong cuộc tổng tuyển cử.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng ông Trump có "mối quan hệ tuyệt vời" với bà Takaichi và "khi Nhật mạnh mẽ, Mỹ cũng mạnh mẽ ở châu Á”.

Mô tả kết quả bầu cử là một "thắng lợi ấn tượng", Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass viết trên mạng xã hội rằng chính quyền ông Trump mong muốn tiếp tục xây dựng dựa trên "sự hồi sinh của quan hệ đối tác Mỹ-Nhật do ông Trump khởi xướng bằng cách tiếp tục làm sâu sắc thêm sự hợp tác giữa hai quốc gia năng động của chúng ta".