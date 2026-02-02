Khảo sát bầu cử Hạ viện Nhật: Đảng của bà Takaichi sẽ thắng áp đảo 02/02/2026 08:02

(PLO)- Khảo sát cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tuần này.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tuần này, theo khảo sát của báo Asahi công bố 1-2.

LDP nhiều khả năng sẽ vượt xa mức đa số 233 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện được bầu lần này. Con số đó sẽ tăng so với 198 ghế hiện nay.

Cùng với đối tác liên minh của LDP là đảng Đổi mới Nhật, hay còn gọi là Ishin, liên minh cầm quyền nhiều khả năng sẽ đạt khoảng 300 ghế, theo khảo sát.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: NIKKIE ASIA

Một chiến thắng áp đảo sẽ củng cố quyền kiểm soát của bà Takaichi đối với đảng và trao cho bà tính chính danh để thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng.

“Một chiến thắng lớn của LDP sẽ tiếp tục củng cố quyền lực của bà Takaichi. Thị trường sẽ không ngạc nhiên nếu khả năng bà theo đuổi các chính sách tài khóa chủ động mang tính chủ lực, bao gồm cắt giảm thuế tiêu dùng, trở nên cao hơn” - ông Keisuke Tsuruta, chiến lược gia trái phiếu cao cấp tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nhận định.

Đảng đối lập lớn nhất, Liên minh Cải cách Trung dung, đang gặp khó khăn và có thể mất một nửa trong số 167 ghế hiện có, theo Asahi.

Liên minh cầm quyền của bà Takaichi hiện nắm giữ đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng lại ở thế thiểu số tại Thượng viện.

Thủ tướng Nhật đã giải tán quốc hội vào tháng trước và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8-2 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho nỗ lực kích thích lạm phát trở lại thông qua chính sách tài khóa mở rộng.

Tháng trước, Nhật đã chứng kiến làn sóng bán ra mạnh của thị trường sau khi bà Takaichi cam kết đình chỉ mức thuế 8% đối với thực phẩm trong vòng hai năm.

Hầu hết các đảng khác cũng đã kêu gọi đình chỉ hoặc cắt giảm thuế tiêu dùng nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình trước chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.