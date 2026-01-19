Thủ tướng Nhật công bố kế hoạch giải tán Hạ viện, ấn định ngày bầu cử sớm 19/01/2026 17:24

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi công bố kế hoạch giải tán Hạ viện vào ngày 23-1 để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8-2.

Ngày 19-1, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi công bố kế hoạch giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8-2, theo hãng thông tấn Kyodo News.

"Sau khi Hạ viện giải tán vào ngày 23-1, chiến dịch tranh cử bắt đầu vào ngày 27-1 và cuộc bỏ phiếu, kiểm phiếu diễn ra vào ngày 8-2” – bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi trả lời câu hỏi trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện vào tháng 11-2025. Ảnh: Kazuhiro Nogi/ AFP

Trước đó, trong cuộc họp hôm 14-1 tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Thủ tướng Takaichi đã thông báo với các quan chức cấp cao từ đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác liên minh của bà là đảng Đổi mới Nhật (JIP) về kế hoạch giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử.

Theo các nguồn tin, bà Takaichi hy vọng việc giành đa số phiếu lớn hơn sẽ giúp bà thực hiện chương trình chi tiêu ngân sách "chủ động" hơn. Theo khảo sát của đài NHK công bố hôm 13-1, tỉ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi đạt 62%, giảm 2% so với tháng trước.

Trong bối cảnh trên, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật và đảng Komeito nhất trí thành lập Liên minh Cải cách Trung dung. Đây được xem là lực lượng đối lập lớn nhất cho cuộc bầu cử sắp tới.

Cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi bà Takaichi nhậm chức thủ tướng và ​​được tổ chức chưa đầy một năm rưỡi sau cuộc bầu cử Hạ viện trước đó – được tổ chức vào tháng 10-2024.

Theo Hiến pháp Nhật, các thành viên Hạ viện Nhật sẽ phục vụ nhiệm kỳ 4 năm, trừ khi Hạ viện bị giải tán.