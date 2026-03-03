Nga cảnh báo nguy cơ chạy đua hạt nhân do xung đột ở Trung Đông 03/03/2026 21:20

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Iran có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực.

Ngày 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng hậu quả của “hành động gây hấn” nhằm vào Iran đang lan rộng khắp Trung Đông, đề cập xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel với Iran, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Lavrov cảnh báo các cuộc tấn công vào Iran có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực. “Mối đe dọa đang gia tăng, tôi cho rằng là đang lớn dần” - ông lưu ý.

“Nguy cơ vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân vượt khỏi tầm kiểm soát đang tăng lên” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Nga “sẽ tiếp tục duy trì các nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân” và sẽ kiên quyết phản đối mọi hành động có thể “kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, không có bằng chứng nào cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân và đã đến lúc cần tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc về cách Mỹ nhìn nhận vai trò của mình trên thế giới cũng như vai trò mà Washington dành cho các cường quốc hạt nhân khác.

“Trước hết, như một bước đi vô điều kiện, chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn các hành động khiến dân thường thiệt mạng, dù là ở Iran, nơi hơn 150 bé gái thiệt mạng trong một vụ không kích vào trường học, hay tại bất kỳ quốc gia Vùng Vịnh nào khác. Các quốc gia Ả Rập thân thiện với chúng tôi cũng đang hứng chịu sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng dân sự, và như tôi đã nói, chúng ta phải làm mọi cách để chấm dứt những hành động này" - ông Lavrov nói.

“Không nghi ngờ gì, cuộc xung đột nghiêm trọng nhất hiện nay là hành động gây hấn nhằm vào Iran” - ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, hậu quả của cuộc xung đột “đang được cảm nhận trên toàn khu vực, bao gồm cả các quốc gia Ả Rập, những nước cũng đang gánh chịu tổn thất kinh tế và thương vong dân sự”.

Nga kêu gọi tất cả các quốc gia Trung Đông chấm dứt thù địch.

“Chúng tôi cho rằng cần phải kiên quyết và dứt khoát lên tiếng ủng hộ việc ngừng bắn ngay lập tức” - ông nói thêm.

Về giải pháp cho Trung Đông, ông Lavrov cho biết Nga sẽ sử dụng mọi khả năng của mình, kể cả trong quan hệ với Iran, để bảo đảm vấn đề ở Trung Đông “không leo thang thêm và được giải quyết”.

Các bên liên quan chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Nga.