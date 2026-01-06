Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa liên quan quân sự sang Nhật 06/01/2026 15:53

(PLO)- Trung Quốc thông báo cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích thương mại lẫn quân sự sang Nhật sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 6-1, Trung Quốc thông báo cấm xuất khẩu các mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích thương mại lẫn quân sự cho những bên sử dụng cuối có liên hệ với quân đội Nhật, theo trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bình luận về nguyên nhân của lệnh cấm, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng lãnh đạo Nhật gần đây công khai “đưa ra những phát biểu sai trái liên quan Đài Loan, ám chỉ khả năng can thiệp bằng vũ lực vào eo biển Đài Loan, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, với tính chất và tác động đặc biệt nghiêm trọng”.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: AFP

“Căn cứ các quy định liên quan của Luật Kiểm soát Xuất khẩu của Trung Quốc và các văn bản pháp luật khác, nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí, Trung Quốc quyết định tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật” - theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 6-1.

Theo thông báo, Trung Quốc sẽ cấm xuất khẩu toàn bộ các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật cho các đối tượng sử dụng quân sự, mục đích quân sự, cũng như mọi mục đích sử dụng cuối khác có thể góp phần nâng cao năng lực quân sự của Nhật.

“Mọi tổ chức và cá nhân tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, nếu vi phạm các quy định nêu trên, chuyển giao hoặc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tại Nhật các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ từ Trung Quốc, sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật” - thông báo cho biết thêm.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thông báo này chính thức có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Nhật chưa bình luận về động thái của Trung Quốc.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo leo thang sau khi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi ngày 7-11-2025 nói rằng một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) có thể kích hoạt phản ứng từ quân đội Nhật.