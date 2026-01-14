VIDEO: Thủ tướng Nhật chơi trống cùng Tổng thống Hàn Quốc 14/01/2026 07:14

(PLO)- Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã cùng nhau chơi trống bài Dynamite của nhóm nhạc BTS.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã cùng nhau chơi trống vào ngày 13-1 sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại TP Nara, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Trước bộ trống Pearl - một trong những thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng nhất ở Nhật, hai nhà lãnh đạo mặc bộ đồng phục màu xanh giống nhau do phía Tokyo chuẩn bị và ngẫu hứng song tấu.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng chơi hai bài hát K-pop "Dynamite" - một ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS, và bài "Golden" từ bộ phim hoạt hình đoạt giải Quả cầu vàng của Mỹ "Kpop Demon Hunters".

Video Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi chơi trống cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Nguồn: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Theo chính phủ Hàn Quốc, bà Takaichi đã dẫn dắt buổi chơi trống bằng cách hướng dẫn ông Lee cách chơi. Nhà Xanh mô tả khoảnh khắc đó như một minh chứng cho "sự ăn ý và mối quan hệ cá nhân" giữa hai nhà lãnh đạo.

Buổi biểu diễn trống, diễn ra giữa sự kiện họp báo chung của các nhà lãnh đạo và bữa tối do bà Takaichi chủ trì. Chương trình này không được công bố trước chuyến thăm hai ngày của ông Lee đến thành phố phía tây Nhật.

"Khi tôi gặp ông [Lee] tại APEC, ông ấy nói với tôi rằng chơi trống là ước mơ của ông ấy, vì vậy tôi đã sắp xếp điều này để làm bất ngờ” - bà Takaichi viết trên mạng xã hội X.

Bà Takaichi được biết đến là người từng chơi trống trong một ban nhạc khi còn là sinh viên đại học. Một trong những bài hát yêu thích của bà Takaichi là "Burn" của ban nhạc rock Anh Deep Purple.

"Hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ cả đời mình. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mong muốn được chơi trống” - Tổng thống Lee nói sau sự kiện.