Bầu cử Hạ viện Nhật: Các đảng chạy đua quyết liệt, kinh tế là trọng tâm 31/01/2026 15:58

(PLO)- Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Liên minh Cải cách Trung dung đối lập đã đưa ra những kế hoạch kinh tế cạnh tranh nhau trong quá trình vận động cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật.

Ngày 31-1, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Liên minh Cải cách Trung dung đối lập đã đưa ra những kế hoạch kinh tế trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện. Theo hãng thông tấn Kyodo, những kế hoạch này cạnh tranh nhau.

Cụ thể, Thủ tướng Sanae Takaichi – người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do – trình bày các biện pháp tài chính "có trách nhiệm nhưng quyết liệt" tại tỉnh Shizuoka.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi trong cuộc vận động tranh cử hôm 31-1. Ảnh: KYODO

Bà Takaichi cho biết dự thảo ngân sách cho năm tài chính tiếp theo do chính phủ của bà soạn thảo bao gồm các biện pháp nhằm theo đuổi quản lý khủng hoảng và đầu tư tăng trưởng, đồng thời khẳng định "sự thay đổi chính sách lớn" như vậy "phải có sự ủng hộ chính thức".

Trong khi đó, ông Yoshihiko Noda – đồng lãnh đạo của Liên minh Cải cách Trung dung – phát biểu tại tỉnh Saitama và chỉ trích nữ thủ tướng vì ưu tiên tổ chức bầu cử sớm hơn là việc thông qua ngân sách. Ông cho rằng quyết định tổ chức bầu cử sớm của bà "đặt sinh kế của người dân xuống hàng thứ yếu".

Bà Takaichi cho biết chính phủ của bà sẽ "đầu tư vào những nơi cần thiết trong khi vẫn lưu tâm đến tính bền vững tài chính", trong khi ông Noda nhấn mạnh cam kết về việc xóa bỏ vĩnh viễn thuế tiêu thụ đối với thực phẩm.

Ông Noda cũng bày tỏ lo ngại về việc đồng yen đã suy yếu dưới thời chính quyền bà Takaichi, dẫn đến lạm phát tiếp diễn đối với các sản phẩm thực phẩm.

Trong ngày 31-1, các đảng khác cũng thực hiện các hoạt động vận động bầu cử.

Tại tỉnh Kanagawa, ông Hirofumi Yoshimura – người đứng đầu đảng Đổi mới Nhật (đối tác liên minh hiện tại của đảng LDP) – nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa đảng của ông và LDP.

Trong khi đó, phát biểu tại tỉnh Saitama, ông Yuichiro Tamaki – lãnh đạo đảng Dân chủ Nhân dân (lực lượng đối lập đang lên) – cho biết đảng của ông sẽ thực hiện các bước để "tăng thu nhập ròng".

Bầu cử Hạ viện Nhật sẽ diễn ra vào ngày 8-2. Hơn 1.200 ứng viên sẽ tranh cử cho 465 ghế tại Hạ viện.