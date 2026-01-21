Tòa tuyên án thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 21/01/2026 12:53

(PLO)- Tòa án quận Nara (miền trung nước Nhật) tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Tetsuya Yamagami vì tội bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào tháng 7-2022.

Ngày 21-1, Tòa án quận Nara (miền trung nước Nhật) đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Tetsuya Yamagami vì tội bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào tháng 7-2022, theo đài NHK. Trước khi đưa ra phán quyết, giới chức Nhật đã tổ chức 15 phiên tòa liên quan vụ án, phiên tòa gần nhất là vào tháng 12-2025.

Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 10-2025, Yamagami đã thừa nhận tất cả cáo buộc, bao gồm tội giết người. Các công tố viên cũng đề nghị mức án tù chung thân với Yamagami. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đề nghị mức án tù không quá 20 năm.

Tetsuya Yamagami bị cảnh sát bắt vào tháng 7-2022. Ảnh: AFP

Các luật sư cho rằng Yamagami là nạn nhân của "sự lạm dụng liên quan tôn giáo" và xứng đáng có cơ hội cải tạo. Họ cũng lập luận bị cáo cảm thấy tuyệt vọng sau khi mất đi tương lai của mình.

Trước đó, vào ngày 8-7-2022, Yamagami sử dụng súng tự chế để bắn chết ông Abe khi ông đang phát biểu tại một sự kiện chính trị ngoài trời ở TP Nara, tỉnh Nara. Yamagami khai rằng động cơ giết người là do coi ông Abe là mắt xích quan trọng trong mối quan hệ giới chính trị và giáo phái Giáo hội Thống nhất – nơi mẹ ông đã quyên góp một khoản tiền lớn.

Yamagami cho biết những khoản quyên góp của mẹ mình vào giáo hội trên đã đẩy gia đình đến bờ vực phá sản.