Nghi phạm ám sát ông Abe ra toà hôm nay 28/10/2025 07:36

(PLO)- Nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ ra tòa vào ngày 28-10, ba năm sau vụ ám sát.

Nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ ra tòa vào ngày 28-10, ba năm sau vụ ám sát gây chấn động toàn thế giới, theo hãng tin Reuters.

Phiên tòa mở cùng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai đồng minh cũ của ông Abe là tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, bị bắt tại hiện trường vụ nổ súng hồi tháng 7-2022 với cáo buộc dùng súng tự chế bắn ông Abe khi cựu thủ tướng đang phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở TP Nara, miền tây Nhật.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm Yamagami cho rằng ông Abe đã cổ súy cho Giáo hội Thống Nhất - một tổ chức tôn giáo mà nghi phạm oán hận sau khi mẹ nghi phạm quyên góp cho nhóm này khoảng 100 triệu yen (tương đương 663.218 USD).

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) và nghi phạm ám sát ông. Ảnh: AFP/JIJI

Giáo hội Thống Nhất được thành lập tại Hàn Quốc năm 1954, nổi tiếng với các lễ cưới tập thể và coi tín đồ Nhật là nguồn thu nhập chủ yếu.

Sau khi trải qua các phiên điều trần tiền xét xử, nghi phạm Yamagami dự kiến sẽ thừa nhận tội giết người nhưng sẽ bác bỏ một phần cáo trạng liên quan đến các vi phạm Luật Kiểm soát Súng và Gươm cùng Luật Sản xuất Vũ khí, theo một quan chức tại Tòa án quận Nara.

Vụ nổ súng sau đó dẫn đến những tiết lộ rằng hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe có liên hệ với Giáo hội Thống Nhất, khiến mức độ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền - hiện do bà Takaichi lãnh đạo - sụt giảm mạnh.

Sau phiên tòa đầu tiên bắt đầu lúc 2 giờ chiều 28-10 (giờ địa phương), sẽ có thêm 17 phiên xét xử khác được lên lịch trước khi tòa tuyên án vào ngày 21-1-2026.