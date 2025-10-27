VIDEO: Ông Trump đến Tokyo, diện kiến Nhật hoàng Naruhito 27/10/2025 17:47

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Nhật trong chuyến thăm cấp nhà nước, diện kiến Nhật hoàng Naruhito trước khi có cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi.

Tối 27-10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Nhật - chặng dừng chân mới nhất trong chuyến công du năm ngày tại châu Á - và được Nhật hoàng Naruhito đón tiếp trọng thể, theo tờ Japan Times.

Ông Trump hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo trong sự chào đón của Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass và Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara.

Nhật huy động 18.000 cảnh sát huy động đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của tổng thống Mỹ sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các nhân vật chính trị trong và ngoài nước.

Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay vào lúc hoàng hôn, ông Trump lên trực thăng di chuyển vào trung tâm Tokyo để gặp Nhật hoàng Naruhito.

Nhật hoàng Naruhito tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chuyến thăm kéo dài ba ngày này là lần thứ tư ông Trump đến Nhật trên cương vị tổng thống, và là chuyến đi đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump diện kiến Nhật hoàng tại Cung điện Hoàng gia Nhật ngày 27-10. Nguồn: APT

Ngày 29-10, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Cuộc gặp dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại, đầu tư và chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One trên đường tới Tokyo hôm 27-10, ông Trump cho biết ông rất mong được gặp bà Takaichi.

“Tôi nghe nhiều điều tuyệt vời về bà ấy. Bà ấy là đồng minh và người bạn thân thiết của cố Thủ tướng Shinzo Abe, một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Tôi biết họ rất thân nhau và có cùng quan điểm, điều đó thật tuyệt. Sẽ rất tốt cho cả Nhật và Mỹ” - ông Trump nói.

Sau cuộc gặp với bà Takaichi, ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington, đang neo tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa.

Sau đó, ông sẽ tham dự bữa tối với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Tokyo và có thể gặp bà Akie Abe, vợ cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.