Tân thủ tướng Nhật cam kết hỗ trợ an ninh cho các nước ASEAN 26/10/2025 19:56

(PLO)- Tại Malaysia, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nói rằng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ và tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, công bố kế hoạch hỗ trợ an ninh cho khu vực.

Ngày 26-10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật - ASEAN ở Malaysia, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tầm nhìn do cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khởi xướng, theo tờ Kyodo News.

Bà Takaichi cho biết bà sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Đông Nam Á vì việc xây dựng quan hệ với các quốc gia trong khu vực là điều hết sức quan trọng.

“Nhật và ASEAN đã xây dựng mối quan hệ đối tác đáng tin cậy với sự gắn kết từ trái tim, thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh vực” - bà Takaichi nói.

Tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cùng lãnh đạo các nước Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao Nhật - ASEAN ở Malaysia ngày 26-10. Ảnh: KYODO

“Nhật ủng hộ tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và luôn nhất quán ủng hộ Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” - thủ tướng Nhật nói thêm.

Bà Takaichi cũng cho biết Nhật có kế hoạch mở rộng hỗ trợ an ninh chính thức cho các nước ASEAN, đồng thời cam kết xây dựng khuôn khổ trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy cùng khối này.

Sau khi hội nghị kết thúc, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung, kêu gọi thúc đẩy “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) của Nhật.

Cùng ngày, bà Takaichi tham dự hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Phát thải Bằng không châu Á (AZEC) - khuôn khổ giảm phát thải do Nhật khởi xướng - cùng Úc và 9 thành viên ASEAN, ngoại trừ Myanmar và Timor-Leste.

Myanmar không phải là thành viên AZEC, còn Timor-Leste vừa chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào đầu ngày 26-10.

Ngoài ra, bà Takaichi có các cuộc gặp song phương riêng với lãnh đạo Philippines và Malaysia - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Bà dự kiến trở về Nhật vào ngày 27-10 để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.