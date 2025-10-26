VIDEO: Ông Trump nhảy múa cùng thủ tướng Malaysia tại Kuala Lumpur 26/10/2025 13:35

Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhảy múa cùng một đoàn nghệ sĩ bản địa ngay khi đặt chân đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), mở đầu cho chuyến công du châu Á, theo đài CNN.

Tổng thống Mỹ trông vẫn rất tươi tắn sau chuyến bay 23 giờ từ Washington DC. Ông Trump lắc hông và giơ tay theo nhịp trống bên thảm đỏ trên đường băng, ngay cạnh chuyên cơ Air Force One.

Một nhóm vũ công trong trang phục rực rỡ đại diện cho các sắc tộc lớn của đất nước, gồm cả người bản địa ở Borneo cùng các nhóm người Malay, Hoa và Ấn.

Đi cùng Tổng thống Trump có Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim. Ông Anwar cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhảy múa cùng các vũ công vào ngày 26-10. Nguồn: CNA

Ông Trump đang thực hiện chuyến công du kéo dài 5 ngày ở châu Á. Điểm dừng tiếp theo của nhà lãnh đạo Mỹ là Tokyo với cuộc gặp với tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi.

Sau đó Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Một cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dọc Khu phi quân sự cũng được cho là sẽ có trong lịch trình.