Ông Trump khởi hành đi Malaysia, bắt đầu 5 ngày công du châu Á 25/10/2025 16:50

(PLO)- Từ căn cứ liên hợp Andrews (bang Maryland), Tổng thống Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một khởi hành tới Malaysia, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày.

Tối 24-10 (giờ địa phương, tức sáng 25-10 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một, khởi hành từ Mỹ tới Malaysia bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, đài CNN đưa tin.

Ông Trump kỳ vọng vào cuộc gặp với ông Tập, muốn gặp ông Kim

Trả lời báo giới tại bãi cỏ South Lawn (Nhà Trắng) trước khi lên máy bay, Tổng thống Trump bày tỏ ông kỳ vọng “sẽ có một cuộc họp tốt đẹp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chiếc Không lực Một từ căn cứ liên hợp Andrews (bang Maryland, Mỹ) tối 24-10. Ảnh: AFP

“Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi [tức ông Trump và ông Tập] sẽ có một cuộc họp tuyệt vời, có thể là một cuộc họp tuyệt vời” - Tổng thống Trump nói.

Về nội dung cuộc họp, Tổng thống Trump nói ông “có nhiều điều muốn nói với Chủ tịch Tập” và cho rằng bản thân ông Tập cũng có nhiều vấn đề cần trao đổi với Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo “chắc chắn sẽ thảo luận” về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng Trung Quốc có thể “giúp [Washington] trong vấn đề Nga” và vấn đề xung đột Nga-Ukraine.

Liên quan khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông “muốn” có một cuộc gặp như vậy, song không chắc chắn liệu điều đó có diễn ra hay không.

Khi được đề nghị xác nhận về khả năng gặp ông Kim trong khuôn khổ chuyến công du châu Á này, ông Trump nói: “Tôi không biết. Chúng tôi đã cho ông ấy biết. Ông ấy biết tôi sẽ đến đó. Tôi và ông ấy rất hợp nhau”.

Lịch trình dày đặc trong 5 ngày ông Trump thăm châu Á

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bay tới căn cứ liên hợp Andrews (bang Maryland, Mỹ). Tại đây, ông Trump đã lên chiếc Không lực Một, khởi hành tới Malaysia. Dự kiến, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ sẽ hạ cánh xuống Kuala Lumpur (Malaysia) vào sáng 26-10 (giờ địa phương).

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng (tháng 1-2025), Tổng thống Trump thực hiện chuyến công du tới các quốc gia châu Á ở bờ tây Thái Bình Dương. Trong 9 tháng qua, ông Trump đã thăm láng giềng Canada cùng một số nước ở châu Âu và Trung Đông.

Tại Malaysia, ông Trump sẽ dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để thảo luận về hợp tác song phương Mỹ-Malaysia và nỗ lực hoà giải căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva – một khách mời khác của hội nghị thượng đỉnh ASEAN – nói rằng ông sẽ gặp ông Trump tại Kuala Lumpur để thảo luận nhiều vấn đề song phương và khu vực. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc gặp này.

Sau đó, ông Trump sẽ thăm Nhật trong 3 ngày, từ 27 tới 29-10, trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên thăm Nhật sau khi tân Thủ tướng Sanae Takaichi nhậm chức.

Theo đài NHK, cuộc gặp giữa ông Trump và bà Takaichi sẽ diễn ra vào ngày 28-10. Hai lãnh đạo sẽ bàn tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Nhật, về những vấn đề mà hai nước đang phải đối mặt như những thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Âu và Ukraine.

Ông Trump được cho là sẽ diện kiến Nhật hoàng Naruhito và gặp gỡ các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nhật.

Lịch trình cuối cùng của ông Trump tại châu Á là thăm Hàn Quốc, dự hội nghị thượng đỉnh APEC và các hoạt động bên lề, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp được kỳ vọng giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn còn chưa được xác nhận.