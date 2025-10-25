Nhà Trắng lên tiếng thông tin ông Trump đặt tên ông cho phòng khiêu vũ Nhà Trắng 25/10/2025 06:14

(PLO)- Nhà Trắng bác tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đặt tên phòng khiêu vũ Nhà Trắng theo tên của ông.

Ngày 24-10, Nhà Trắng bác tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đặt tên phòng khiêu vũ Nhà Trắng theo tên của ông, khẳng định rằng việc đặt tên cho không gian này sẽ do chính ông Trump công bố, theo đài Fox News.

“Bất kỳ thông báo nào liên quan tên của phòng khiêu vũ sẽ do Tổng thống Trump trực tiếp đưa ra, chứ không phải qua các nguồn ẩn danh” - người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với Fox News.

Chiều cùng ngày, tin tức lan truyền rằng ông Trump có ý định đặt tên phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng theo tên ông, sau khi đài ABC News dẫn nguồn tin rằng các quan chức trong chính quyền Mỹ đã gọi công trình này là “Phòng khiêu vũ Tổng thống Donald J. Trump”.

“Tôi sẽ không nói về chuyện đó bây giờ” - ông Trump nói với ABC News hôm 23-10 khi được hỏi về tên của công trình.

Tổng thống Donald Trump giới thiệu bản vẽ nội thất Phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng hôm 22-10. Ảnh: Aaron Schwartz/EPA/Shutterstock

Đầu tuần này, ông Trump đã công bố rằng việc xây dựng phòng khiêu vũ đã bắt đầu sau nhiều tháng giới thiệu về dự án nhằm hiện đại hóa Nhà Trắng. Chính quyền khẳng định dự án này không dùng ngân sách nhà nước, mà được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

“Suốt hơn 150 năm qua, mọi tổng thống đều mơ có một phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng để tổ chức các buổi tiệc lớn, đón tiếp quốc khách,… Tôi rất vinh dự là người đầu tiên biến giấc mơ ấy thành hiện thực và không tốn một đồng tiền thuế nào của người dân Mỹ!” - ông Trump đăng trên Truth Social hôm 20-10.

“Phòng khiêu vũ Nhà Trắng được tài trợ bởi nhiều người yêu nước hào phóng, các doanh nghiệp Mỹ vĩ đại và cả chính tôi. Phòng khiêu vũ này sẽ được sử dụng qua nhiều thế hệ sau!” - ông Trump bổ sung.

Việc khởi công xây dựng phòng khiêu vũ đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ phía đảng Dân chủ, cho rằng ông Trump đang phá hoại một biểu tượng của nước Mỹ.

Toàn bộ cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho phòng khiêu vũ rộng hơn 8.000 m vuông.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với ABC News rằng dự án phòng khiêu vũ đã huy động được 350 triệu USD, nói rằng tổng thống “đã nhận được sự ủng hộ tích cực và mạnh mẽ đến mức vẫn tiếp tục có thêm các khoản đóng góp”.

Quan chức này cho biết chi phí xây dựng hiện vẫn ở mức 300 triệu USD.