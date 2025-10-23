Trung Quốc: Sắp đàm phán thương mại cấp cao với Mỹ tại Malaysia 23/10/2025 16:12

(PLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ gặp phía Mỹ tại Malaysia để đàm phán thương mại.

Ngày 23-10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo rằng Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Malaysia từ ngày 24-10 đến 27-10 để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với phía Mỹ, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo một phát ngôn viên của Bộ, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Cuộc gặp được tổ chức nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong các cuộc điện đàm trong năm nay.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc đến Malaysia để gặp mặt phái đoàn Mỹ. Ảnh minh họa: XINHUA



Trước đó, hôm 20-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra một danh sách các yêu cầu chính trước thềm các cuộc đàm phán sắp tới với Trung Quốc. Ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này và lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào năm 2026.

Ông Trump cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc để đạt được một thỏa thuận thương mại mà ông gọi là "công bằng".

Các vấn đề chính được ông Trump nêu ra bao gồm việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, dòng chảy fentanyl, việc đình trệ mua đậu tương và vấn đề Đài Loan.

Về phát ngôn này, ngày 22-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh chưa có thông tin cụ thể về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump, song nhấn mạnh vai trò then chốt của ngoại giao nguyên thủ trong việc định hướng quan hệ song phương.

“Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Mỹ-Trung. Hai nguyên thủ duy trì liên lạc và trao đổi chặt chẽ" - ông Quách nói, song không cho biết thêm chi tiết.